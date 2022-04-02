3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" مقتل 3 فلسطينيين قرب مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية)، وأضاف في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية وقعت عند مفرق بلدة عرابة في جنين.

وقال الشاباك إن الشهداء الثلاثة أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية أثناء محاولة اعتقالهم، فردت القوات بدورها بإطلاق النار عليهم وقتلتهم.

وادعى البيان أن الفلسطينيين الثلاثة نفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار في منطقة طولكرم، كما خططوا لتنفيذ المزيد من الهجمات في المستقبل القريب.

وأضاف أنه تم العثور على أسلحة وقنابل يدوية في سيارة المطلوبين، ولم يكشف عن هويات الفلسطينيين الثلاثة.

من جانبه، قال تلفزيون فلسطين (رسمي) إن 3 مواطنين استشهدوا في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال عند مفرق بلدة عرابة قرب جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبة تقل الفلسطينيين الثلاثة عند مفرق بلدة عرابة في جنين، قبل أن تنسحب من موقع العملية.

وقالت مصادر في الإسعاف الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحفظ على جثامين الشهداء الثلاثة وترفض تسليمها.

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جنديين إسرائيليين على الأقل أصيبا خلال هذه العملية الأمنية في جنين.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة هجمات في إسرائيل، وحذر مسؤولون إسرائيليون من تصاعد محتمل في الهجمات خلال شهر رمضان وحتى عيد الفطر، وهو ما حدث في شهر رمضان الماضي.

ويوم الثلاثاء الماضي، قتل مسلح فلسطيني 5 إسرائيليين بالرصاص في مدينة بني براك الإسرائيلية، قبل استشهاده برصاص الشرطة، ورفع الهجوم الذي أدانه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدد القتلى الإسرائيليين خلال الأسبوع الماضي إلى 11.

وقتلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين في اشتباكات يومي الخميس والجمعة، وطعن فلسطيني راكبا في حافلة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، وقتله راكب آخر بالرصاص.