البرهان يهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان

هدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الجمعة بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بسبب "التدخل" في شؤون البلاد وعدم التزام الحياد.

وخلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وجامعة كرري طالب البرهان المبعوث الأممي "بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني، وأن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد".

كما حض الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على "تسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم"، وفق ما أورد بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش.

وكان بيرتس قال في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي -الاثنين الماضي- إن السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة" ما لم تُستأنف الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين الذين أطاح بهم البرهان في انقلاب عسكري العام الماضي.

كما حذر المبعوث الأممي من ارتفاع منسوب الجريمة والفوضى، وقتل المتظاهرين المناهضين للانقلاب، والعنف ضد المرأة "من جانب أفراد قوات الأمن"، وتصعيد استهداف النشطاء.

بدوره، اتهم رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة إبراهيم الحوري في مقال أول أمس الخميس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) برئاسة فولكر بيرتس بأنها "لم تلتزم بمبدأ الحياد"، ورفضت البعثة الاتهام لكنها شددت على أنها "غير محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية".

وتهز احتجاجات حاشدة السودان للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، وتواجه بحملة قمع عنيفة من قوات الأمن أسفرت حتى الآن عن مقتل 93 شخصا، وفق نقابة أطباء مستقلة.

وقال بيرتس إن بعثة الأمم المتحدة اتفقت مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على بذل جهود مشتركة لتسهيل المحادثات في السودان، كما دعمت مجموعة أصدقاء السودان -وهي تجمع يضم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي- الجهود الأخيرة لتسهيل الحوار.