أميركا تلغي تجرية صاروخية لتفادي استفزاز روسيا

كشف سلاح الجو الأميركي أنه ألغى تجربة للصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيتمان 3" في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا في ظل الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك إن قرار إلغاء تجربة الصاروخ "إل جي إم-30 جي مينيتمان 3" صدر لنفس الأسباب التي من أجلها تم التأجيل بادئ الأمر.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت في الثاني من مارس/آذار الماضي البدء في تأجيل هذه التجربة، بعد أن قالت روسيا إنها أعلنت حالة التأهب القصوى في قواتها النووية.

وقالت واشنطن في ذلك الوقت إن من المهم لكلا الطرفين أن "يأخذا بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله سوء التقدير وأن يتخذا من الخطوات ما يحد من هذه الأخطار".

لكنها عبرت على الملأ عن نيتها تأجيل التجربة فقط "لبعض الوقت" لا أن تلغيها.

ومن المقرر إجراء تجربة الصاروخ "مينيتمان 3" في وقت لاحق من العام الحالي.

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أن قواتها المسؤولة عن الأسلحة النووية بدأت مناوبات معززة، بناء على الأوامر التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادي، وقيادة الطيران البعيد المدى، وضعت جميعا في مناوبات قتالية معززة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس بوتين أن مواقع القيادة في تلك الأفرع بدأت "تنفيذ مناوبات قتالية مع تعزيز عدد الجنود".

وأوضح الكرملين في وقت لاحق أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلا إذا تعرضت لتهديد جدّي.