ليبيا.. الدبيبة يلتقي الرئيس الجزائري وإعلان القوة القاهرة بميناء نفطي

أعلنت السلطات الليبية حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي وسط البلاد، في حين بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى الجزائر ضمن جهود حشد الدعم للانتخابات.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مما وصفتها بموجة مؤلمة من الإغلاقات بدأت تضرب منشآتها وقت طفرة الأسعار.

وقالت إن هذه التوقفات جاءت بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعهم العاملين من الاستمرار في مباشرة الصادرات.

وكان أعيان في وسط وجنوب ليبيا أعلنوا يوم الأحد إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول بمناطقهم لحين تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وتحتوي منطقة الزويتينة على حقول نفطية، إضافة لأكبر وأهم موانئ التصدير في ليبيا وهو ميناء الزويتينة النفطي.

الدبيبة في الجزائر

سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، خطته لإجراء الانتخابات إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ضمن جهود لحشد دعم إقليمي ودولي لها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع تبون والدبيبة الذي بدأ الاثنين زيارة رسمية للجزائر (غير معلنة المدة)، بحسب بيان للحكومة الليبية.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية ولا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وقالت الحكومة الليبية إن الدبيبة سلّم تبون الإطار العام لخطة "عودة الأمانة للشعب" لإجراء الانتخابات.

وأعرب تبون عن دعمه لهذه "الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر، دعما لإجراء الانتخابات في ليبيا"، وفق البيان.





خطة الدبيبة

وهذه الخطة أعلنها الدبيبة في 12 فبراير/شباط الماضي، وتستهدف إجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو/حزيران 2022.

وبالتوازي مع خطة الدبيبة، اجتمعت في القاهرة الأسبوع الماضي لجنة ليبية مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) لوضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وذلك بمبادرة من الأمم المتحدة.

​​​​​​​وقبل أيام، التقى تبون ووزير خارجيته رمطان لعمامرة على نحو منفصل مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وأكدت الجزائر آنذاك دعمها لجهود حكومة الوحدة الليبية للوصول "إلى انتخابات نزيهة وشرعية".