لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قالت سلطات كييف إن المرحلة الثانية من الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت بتركيز موسكو قواتها في إقليم دونباس شرقي البلاد بهدف السيطرة عليه، وفي مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، بدأت عناصر من قوات الانفصاليين المدعومين من موسكو اقتحام آخر معاقل القوات الأوكرانية في المدينة.

وبسبب اشتداد المعارك بين القوات الأوكرانية من جهة والقوات الروسية وقوات الانفصاليين في مناطق الشرق لن يتم إجلاء أي مدنيين من مناطق القتال اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد السياسي، يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مكالمة مع حلفاء بلاده لمناقشة توفير الدعم لأوكرانيا لمواجهة الحرب، وأيضا مناقشة الجهود الغربية لمعاقبة موسكو على هذه الحرب المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ55 من هذه الحرب:

منذ 3 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: أجرينا عملية تبادل أسرى مع روسيا شملت 60 عسكريا و16 مدنيا.

Russian MoD video showing a Russian Su-34 bomber launching a Kh-29 air-to-ground missile at a target in Ukraine. One Su-34 is also equipped with a SAP-14 EW pod. https://t.co/ehFP2hGQne pic.twitter.com/CvGlcqCSpg

— Rob Lee (@RALee85) April 19, 2022