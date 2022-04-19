لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قالت سلطات كييف إن المرحلة الثانية من الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت بتركيز موسكو قواتها في إقليم دونباس شرقي البلاد بهدف السيطرة عليه، وفي مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، بدأت عناصر من قوات الانفصاليين المدعومين من موسكو اقتحام آخر معاقل القوات الأوكرانية في المدينة.

وبسبب اشتداد المعارك بين القوات الأوكرانية من جهة والقوات الروسية وقوات الانفصاليين في مناطق الشرق لن يتم إجلاء أي مدنيين من مناطق القتال اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد السياسي، يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مكالمة مع حلفاء بلاده لمناقشة توفير الدعم لأوكرانيا لمواجهة الحرب، وأيضا مناقشة الجهود الغربية لمعاقبة موسكو على هذه الحرب المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ55 من هذه الحرب:

منذ 3 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: أجرينا عملية تبادل أسرى مع روسيا شملت 60 عسكريا و16 مدنيا.

Russian MoD video showing a Russian Su-34 bomber launching a Kh-29 air-to-ground missile at a target in Ukraine. One Su-34 is also equipped with a SAP-14 EW pod. https://t.co/ehFP2hGQne pic.twitter.com/CvGlcqCSpg — Rob Lee (@RALee85) April 19, 2022

منذ 3 ساعات

الخارجية الروسية: موسكو تطرد 15 دبلوماسيا هولنديا ردا على طرد 18 دبلوماسيا روسيا.

منذ 3 ساعات

"سي إن إن" عن عمدة خاركيف:

أحياء المدينة ترزح تحت وطأة قصف روسي متواصل منذ الأحد يستهدف المدنيين المسالمين.

15 قتيلا وأكثر من 50 جريحا خلال الـ 36 ساعة الأخيرة جراء القصف الروسي على المدينة.

مصادر طبية للجزيرة: 3 قتلى على الأقل وأكثر من 12 مصابا في قصف روسي استهدف حي سالتوفكا السكني في خاركيف (شرق).

منذ 3 ساعات

الدفاع الروسية: سنحترم اتفاقيات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب مع كل من يلقي سلاحه في مصنع آزوفستال في ماريوبول (جنوب).

منذ 4 ساعات

سبوتنيك: القوات الروسية تفتح ممرا للجنود الأوكرانيين الراغبين في الاستسلام في مصنع آزوفستال.

منذ 4 ساعات

رئاسة الحكومة البريطانية: مسؤول أمني أبلغنا أن المرحلة التالية من الصراع بأوكرانيا ستكون حرب استنزاف لأشهر.





منذ 4 ساعات

عضو وفد التفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك:

الأحداث في ماريوبول زادت المفاوضات مع روسيا تعقيدا.

لا نستطيع تحديد موعد جلسة التفاوض المباشرة المقبلة مع روسيا.

موسكو تراهن على المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية.

منذ 5 ساعات

إنترفاكس عن البنك المركزي الروسي: موسكو تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد التجميد غير المسبوق لاحتياطياتها في الخارج.

منذ 6 ساعات

وزير الدفاع الروسي:

واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة في أوكرانيا.

الكميات المتزايدة من إمدادات الأسلحة تدل على نية الغرب دفع نظام كييف للقتال حتى آخر أوكراني.

منذ 6 ساعات

وزير المالية الفرنسي: نعمل على إقناع شركائنا في أوروبا لحظر استيراد النفط الروسي.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع اليابانية: سنقدم مساعدات لأوكرانيا تشمل طائرات مسيرة وأقنعة وملابس واقية من الأسلحة الكيميائية.

منذ 7 ساعات

وكالة أنباء أثينا: سلطات ميناء كاريستوس جنوب شرقي اليونان، تحتجز ناقلة النفط "بيغاس" (Pegas) التي تحمل العلم الروسي، وذلك تنفيذا لعقوبات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

Russian-flagged tanker held at Karystos in compliance with EU, NATO sanctionshttps://t.co/Z50VWx9dew pic.twitter.com/V9EgasEvhC — ANA-MPA news (@amna_newseng) April 19, 2022

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: ندعو القوات الأوكرانية الموجودة في مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول إلى إلقاء السلاح فورا.

منذ 7 ساعات

وزير الخارجية الروسي:

أوكرانيا أصبحت منصة للناتو، وجيشها خرق التعهدات عندما عزز وجوده شرقا.

نجري تحقيقا في الجرائم التي ارتكبتها الكتائب الأوكرانية المتطرفة والقوات المسلحة الأوكرانية.

التحقيقات التي يجريها الغرب في الجرائم والحوادث لا تسفر عادة عن أي نتائج.

يمنع على العسكريين الروس القيام بأي أعمال إجرامية، ويتم تسجيل الانتهاكات والتحقيق فيها.

منذ 8 ساعات

الدفاع الروسية:

قواتنا الجوية قصفت 60 منشأة عسكرية، ودمرت 3 مواقع قيادة للقوات الأوكرانية.

تدمير مستودعين لتخزين الرؤوس الحربية للصواريخ التكتيكية في أوكرانيا.

تدمير 13 معقلا للقوات الأوكرانية، وأماكن تمركز لقوات المشاة والمعدات بالصواريخ.

إسقاط طائرة "ميغ-29" (Mig-29) تابعة لأوكرانيا في مالينوفا، واعتراض صاروخين في بتروبول ومالايا كاميشيفاكا.

منذ 9 ساعات

انفصاليو دونيتسك:

مجموعات عسكرية خاصة بدأت عملية اقتحام مصنع آزوف ستال في ماريوبول.

عملية اقتحام مصنع آزوف ستال آخر معقل للقوات الأوكرانية بماريوبول، تتم بدعم من القوات الروسية.





منذ 9 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: لا ممرات إنسانية اليوم في ظل استمرار القصف الشديد على دونباس.

منذ 10 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

الجيش الروسي يواصل محاصرة مدينة خاركيف (شرق) جزئيا، وينقل فرق صواريخ مضادة للطائرات لإقليم دونباس.

روسيا تنقل الأسلحة من مناطقها الوسطى والشرقية إلى أوكرانيا.

الجهود الرئيسية للروس تتركز على اختراق دفاع قواتنا في منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

قواتنا صدت 7 هجمات للقوات الروسية في دونيتسك ولوغانسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

قواتنا الجوية أسقطت 7 أهداف جوية روسية، بينها طائرة مقاتلة وصاروخا كروز.

منذ 10 ساعات

وكالة تاس الروسية: نيوزيلندا تفرض عقوبات على بنوك ومؤسسات مالية روسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

منذ 16 ساعة

البيت الأبيض: بايدن سيجري الثلاثاء مكالمة مع الحلفاء لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا وجهود محاسبة روسيا.

منذ 18 ساعة

وزارة الخارجية الأوكرانية: 16 بعثة دبلوماسية عاودت نشاطها في كييف.