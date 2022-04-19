الصدر يدخل على الخط.. غضب عراقي من العملية العسكرية التركية داخل أراضيه

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إن العملية العسكرية التي بدأتها القوات التركية على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، هدفها محاربة من وصفهم بالإرهابيين.

انتقد العراق العملية العسكرية التركية الجارية حاليا في مناطق داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان، واعتبر ذلك خرقا للسيادة العراقية ومخالفة للمواثيق والقوانين الدولية.

وأعربت الرئاسة العراقية اليوم الثلاثاء عن بالغ القلق إزاء العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، ووصفتها بأنها "خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العراقي".

وقال ناطق باسم الرئاسة، في بيان، إن "تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، ومن دون تنسيق مع الحكومة العراقية، رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها، أمر غير مقبول".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -في بيان صحفي- إن "العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقا لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان، كما يخالف مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين".

وأكد الصحاف موقف الحكومة العراقيَة ألا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكون العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة أخرى.

من جهته، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -فجر اليوم الثلاثاء- العملية العسكرية التركية، وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر: "الجارة تركيا قصفت الأراضي العراقية بغير حق وبلا حجة، وكان عليها التنسيق مع الحكومة العراقية لإنهاء الخطر الذي يداهمها من الأراضي العراقية، والقوات الأمنية العراقية قادرة على ذلك".

وأضاف الصدر: "لن نسكت.. ولن نقبل التعدي وزعزعة الأمن من الأراضي العراقية، ولن نقبل بالاعتداء على دول الجوار".

الموقف التركي

وفي المقابل، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن العملية العسكرية التي بدأتها القوات التركية ليل الأحد على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، هدفها محاربة من وصفهم بالإرهابيين.

وأضاف أكار أن القوات التركية نفذت هذه العملية بشكل يحترم وحدة أراضي سيادة العراق، مشيرا إلى أن الهدف من العملية تحييد من وصفهم بالإرهابيين الذين ينفذون هجمات على بلاده.

وشدد على أن بلاده تظهر الحساسية العظمى لعدم إلحاق الضرر بأي شكل من الأشكال بالمدنيين والبيئة والمعالم الثقافية والدينية، خلال التخطيط لهذه العملية العسكرية.

#تركيا🇹🇷 .. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: سيطرنا على كامل الأهداف المخطط لها في إطار عملية "قفل المخلب"https://t.co/3frw3QNdrg pic.twitter.com/bL6jUJLsZG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 18, 2022

وكانت تركيا أعلنت الاثنين أنها أطلقت هجوما جويا وبرّيا جديدا على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق متينة والزاب وأفاشين وباسيان في شمالي العراق، بمشاركة قوات خاصة مدعومة بالمروحيات والطائرات المُسيَّرة.

ويخوض حزب العمال -الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"- تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عام 1984.