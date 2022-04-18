مسؤول سعودي لوول ستريت جورنال: الرئيس اليمني ليس قيد الإقامة الجبرية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية عن مسؤول سعودي نفيه أن يكون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قيد الإقامة الجبرية، أو أنه ممنوع من السفر، كما نفى المسؤول السعودي -بحسب الصحيفة الأميركية- أن تكون الرياض قد دبرت عزل الرئيس هادي، وأنها هددته بفضح فساد مزعوم.

ونقلت الصحيفة على لسان المسؤول السعودي قوله إن العديد من الفصائل اليمنية الموالية للحكومة فقدت الثقة في قدرة الرئيس هادي على قيادة مفاوضات السلام، وإنه طُلب من الرياض تشجيعه على الاستقالة.

كما أوردت الصحيفة الأميركية في تقرير لها نفيا من عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد بأن يكون الرئيس هادي قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت لترتيب الاتصال به.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر رسمية أن الرياض دفعت الرئيس اليمني هادي للتنحي في أوائل أبريل/نيسان الحالي واحتجزته في منزله، وأنها قيدت الاتصالات معه، وأنه قد تم تهديده بإبراز دليل يثبت فساده إن لم يوقع على مرسوم تنحيه عن الحكم لمصلحة مجلس قيادة.

وسبق أن أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل/نيسان الجاري إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، ونقل كل صلاحياته إلى هذا المجلس.