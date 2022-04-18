مباحثات لتطبيق الهدنة.. البرلمان والحكومة اليمنيان يبدآن العودة إلى عدن

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ رئيسَ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي في مقرّ إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي إن غروندبرغ ناقش مع العليمي تنفيذ اتفاق الهدنة وأهمية البناء عليه من أجل التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع في اليمن.





عودة البرلمان والحكومة

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن مجلس النواب سيعقد دورته الأولى في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تشكيل أجهزته ولجانه المختلفة والأوضاع العامة في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن عودة مجلس النواب ومؤسسات الدولة إلى عدن، تمثل مرحلة جديدة لاستعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية، وضبط الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب وعدد من أعضائه قد وصلوا الأحد إلى عدن، بعد مشاركتهم في مشاورات الرياض الأخيرة.

والبرلمان اليمني البالغ عدد أعضائه 301، منتخب منذ عام 2003، وينقسم إلى موالين للحكومة وآخرين لجماعة الحوثي.

وفي وقت سابق الأحد، وصل العشرات من أعضاء الحكومة إلى عدن (جنوب)، لأداء عملهم بموجب المشاورات اليمنية التي جرت في السعودية مؤخرا.





مطالب بتخفيف الحصار

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك ضرورة فتح الطرق والممرات من مدينة تعز وإليها، باعتبار ذلك من أولويات الهدنة ومطلبا إنسانيا للتخفيف عن ملايين السكان المحاصرين منذ 7 أعوام.

وحذر خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر خروق الحوثيين للهدنة، وقال إن الحكومة حريصة على تثبيتها.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاما مستمرا من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية والحوثيين.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.