لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

نفت السلطات الأوكرانية أن تكون مدينة ماريوبول المحاصرة قد سقطت بيد القوات الروسية، وقالت إن القوات الأوكرانية المتبقية في المدينة الجنوبية الساحلية ستقاتل حتى آخر رمق، فيما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن فرص الحوار مع روسيا من أجل إنهاء الحرب تتضاءل مع مرور الأيام.

من ناحية أخرى، توقع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية أن يشتد القتال بين قوات بلاده والقوات الروسية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ53 من هذه الحرب:

منذ 34 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت منطقة توكماك في زابوروجيا (جنوب شرق) بمنظومة صواريخ توشكا يو (Tochka-U).

منذ 44 دقيقة

البنك المركزي الروسي يسمح بتداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر مارس/آذار الماضي جراء العقوبات الغربية على موسكو.

سلطات لوغانسك (شرق): قصف روسي يستهدف مبنى الشرطة في المدينة الليلة الماضية، ويسفر عن إصابة 6 من رجال الشرطة.

منذ 50 دقيقة

الإدارة العسكرية في دنيبروبتروفسك: هجوم صاروخي روسي يدمر البنية التحتية للسكك الحديدية في المدينة.

منذ 54 دقيقة

وكالة الطيران الروسية: تمديد إغلاق 11 مطارا في جنوبي وجنوب غربي روسيا لغاية 25 أبريل/نيسان الحالي.

منذ ساعة

وزارة الدفاع البريطانية: شدة المقاومة الأوكرانية في ماريوبول تبطئ تقدم القوات الروسية في مناطق أخرى من أوكرانيا.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/3ukVqHHIOX 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6rh9bFfFUs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2022

منذ ساعة

مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر: استهداف البنية التحتية المدنية في لفيف بخمسة صواريخ روسية.

منذ ساعة

وسائل إعلام أوكرانية: قصف روسي يستهدف مواقع في بلدة فاسيلكيف جنوب غربي كييف.

وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة لوغانسك: مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في قصف روسي على مجمع رياضي في مدينة زولوتي.

منذ ساعة

رئيس الإدارة الإقليمية في سومي (شرق): القوات الروسية لا تزال على حدود المدينة، ولا ننصح السكان بالعودة.





منذ ساعتين

وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة مدينة دنيبروبتروفسك (شرق):

القوات الروسية قصفت المدينة بالصواريخ صباح اليوم.

%60 من الصواريخ الروسية أسقطتها الدفاعات الأوكرانية.

منذ ساعتين

وسائل إعلام أوكرانية عن المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا:

القوات الروسية تخطط لقصف خيرسون واتهام الجيش الأوكراني لاحقا بالمسؤولية عن ذلك.

روسيا تسعى لاستخدام قصف خيرسون غطاء من أجل إجراء استفتاء فيها.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال لقناة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) الأميركية: ماريوبول محاصرة ولكنها لم تسقط، والقوات الأوكرانية الموجودة فيها ستقاتل حتى آخر رمق.