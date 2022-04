لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

نفت السلطات الأوكرانية أن تكون مدينة ماريوبول المحاصرة قد سقطت بيد القوات الروسية، وقالت إن القوات الأوكرانية المتبقية في المدينة الجنوبية الساحلية ستقاتل حتى آخر رمق، فيما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن فرص الحوار مع روسيا من أجل إنهاء الحرب تتضاءل مع مرور الأيام.

من ناحية أخرى، توقع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية أن يشتد القتال بين قوات بلاده والقوات الروسية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ53 من هذه الحرب:

منذ 34 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استهدفت منطقة توكماك في زابوروجيا (جنوب شرق) بمنظومة صواريخ توشكا يو (Tochka-U).

منذ 44 دقيقة

البنك المركزي الروسي يسمح بتداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر مارس/آذار الماضي جراء العقوبات الغربية على موسكو.

سلطات لوغانسك (شرق): قصف روسي يستهدف مبنى الشرطة في المدينة الليلة الماضية، ويسفر عن إصابة 6 من رجال الشرطة.

منذ 50 دقيقة

الإدارة العسكرية في دنيبروبتروفسك: هجوم صاروخي روسي يدمر البنية التحتية للسكك الحديدية في المدينة.

منذ 54 دقيقة

وكالة الطيران الروسية: تمديد إغلاق 11 مطارا في جنوبي وجنوب غربي روسيا لغاية 25 أبريل/نيسان الحالي.

منذ ساعة

وزارة الدفاع البريطانية: شدة المقاومة الأوكرانية في ماريوبول تبطئ تقدم القوات الروسية في مناطق أخرى من أوكرانيا.

