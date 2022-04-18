في ذكرى نكبة فلسطين.. طائرات إماراتية تشارك باحتفال في "يوم استقلال إسرائيل"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات إماراتية ستشارك لأول مرة في عرض جوي سيقام احتفالا بما يسمى "يوم الاستقلال الإسرائيلي"، وهو ذكرى النكبة الفلسطينية.

والطائرات الإماراتية المشاركة في العرض الجوي تابعة لشركتي "الاتحاد" و"ويز إير أبو ظبي" (Wizz Air Abu Dhabi)، وستصل إلى إسرائيل مطلع مايو/أيار المقبل.

وسيقام العرض -الذي تنظمه رابطة الطيارين في إسرائيل- يوم 5 مايو/أيار المقبل، للاحتفال بالذكرى الـ74 لإعلان قيام إسرائيل، وتشارك فيه شركات الطيران الإسرائيلية، ومنها العال و"إسراير إيرلاينز" (Israir Airlines) و"أركيا" (Arkia).

وسينفذ العرض على ارتفاع منخفض جدا يبلغ 100 قدم فقط على الساحل من عكا شمالا إلى أشدود جنوبا.

يشار إلى أن المشاركة الإماراتية في العرض الجوي الإسرائيلي تأتي في وقت يصعّد فيه الاحتلال اقتحامه للمسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم، فضلا عن تنفيذ اعتقالات في القدس المحتلة وعدد من مناطق الضفة الغربية.

من جهة أخرى، نشر حساب القنصلية الإسرائيلية في دبي مقطع فيديو يظهر التجهيزات للاحتفال بعيد الفصح اليهودي في دبي، قبل أن تقوم القنصلية بحذف المقطع من حسابها على تويتر، وتداول رواد شبكات التواصل مقطع فيديو يظهر أجواء عيد الفصح اليهودي في إمارة دبي بدولة الإمارات.

ونشر السفير الإسرائيلي في أبو ظبي أمير حايك مقطع فيديو يظهر احتفال مجموعة من اليهود بعيد الفصح اليهودي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت أبو ظبي قد طبّعت رسميا علاقاتها مع تل أبيب في أغسطس/آب 2021 عقب وساطة قامت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين تسارعت خطوات التعاون بين الإمارات وإسرائيل في شتى المجالات عن طريق تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات.