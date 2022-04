شاهد.. احتراق الطراد الروسي موسكفا قبالة السواحل الأوكرانية

نشرت حسابات متخصصة في الأخبار العسكرية ومصادر المعلومات المفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الساعات القليلة الماضية صورا وفيديو لأعمدة الدخان تتصاعد من الطراد الروسي "موسكفا"، الذي غرق الخميس الماضي جراء انفجار لذخيرته وفق الرواية الروسية الرسمية، في حين قالت أوكرانيا إن "موسكفا"، وهو السفينة الرئيسية في الأسطول الروسي بالبحر الأسود، غرق جراء إصابته بصاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون"، وهو صاروخ مضاد للسفن.

