شاهد.. احتراق الطراد الروسي موسكفا قبالة السواحل الأوكرانية

نشرت حسابات متخصصة في الأخبار العسكرية ومصادر المعلومات المفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الساعات القليلة الماضية صورا وفيديو لأعمدة الدخان تتصاعد من الطراد الروسي "موسكفا"، الذي غرق الخميس الماضي جراء انفجار لذخيرته وفق الرواية الروسية الرسمية، في حين قالت أوكرانيا إن "موسكفا"، وهو السفينة الرئيسية في الأسطول الروسي بالبحر الأسود، غرق جراء إصابته بصاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون"، وهو صاروخ مضاد للسفن.

Short video purportedly showing the Moskva cruiser (published on telegram) – matches pictures circulating on social media pic.twitter.com/TAuwPFDJUg — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 18, 2022

وكان الطراد الروسي قبالة السواحل الأوكرانية حيث تفرض البحرية الروسية حصارا على الموانئ الأوكرانية.

وفي تفسيرها لغرق الطراد موسكفا، قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس الماضي إن الطراد غرق أثناء عملية سحبه متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة، وأضافت الوزارة أن الطراد فقد توازنه بسبب هيجان البحر والأضرار التي لحقت بهيكله متأثرا بالحريق الذي شب على متنه وانفجار ذخيرته.

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت استهدافها الطراد الروسي بصاروخين مضادين للسفن، ووصفت كييف غرق الطراد الروسي بأنها الخسارة الأكبر للأسطول الروسي منذ الحرب العالمية الثانية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية بأن غرق "موسكفا" ضربة كبيرة للأسطول الروسي، مشيرا إلى أنه جزء رئيسي من جهود روسيا لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود.