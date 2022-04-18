دعوات لتحرك جديد.. نجاح جزئي لحملة "مقاطعة إسرائيل" بمصر

القاهرة – أعلنت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل عن تحقيق ما وصفته بـ"انتصار جديد" بعد تراجع أحد الفنادق الحكومية الشهيرة بسيناء عن استضافة مهرجان موسيقي إسرائيلي، في وقت دعت فيه إلى تحرك جديد ضد منتجعين استضافا المهرجان، مؤكدة أهمية ما وصفته بالنفس الطويل في مواجهة التطبيع.

وقالت الحملة في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "نجحنا في الضغط على فندق "توليب"، حيث تراجع عن استضافة مهرجان موسيقي صهيوني (Nabia festival)، وإذ نرحّب بإصغاء الفندق لصوت الجماهير المصرية بإلغائه النشاط التطبيعي الصارخ والذي أهان شعبنا، ندعوه لعدم قبول هذه الأنشطة التطبيعية مستقبلا".

ووجهت الحملة التحية لكل من شارك فيها، لكنها جدّدت النداء لجميع الفنادق والأماكن المستضيفة للمهرجان "الإسرائيلي" في مدينة نوبيع بمحافظة جنوب سيناء المصرية، إلى سحب استضافتها.

وتخضع سلسلة فنادق "توليب" لإدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية.

وشددت الحملة على أهمية الضغط على منتجعي "coral nuwiba" و"nuweba club resort" لإلغاء الحجز كما فعل فندق توليب، مؤكدة أن "الجيش المصري قادر على حماية أراضينا وتراب الوطن خطا أحمر".

ودعت الحملة في بيانها إلى تحرك إلكتروني جديد باستخدام وسم "أوقفوا المهرجانات الصهيونية"، وذلك للضغط على الفنادق التي وصفتها بـ"المتواطئة وغير المكترثة بدماء شهدائنا"، وفق تعبيرها، لكن خرجت بعدها لتؤكد أهمية ما أسمته "النفس الطويل" في استمرار المقاطعة.

بدء المهرجان

وكشفت الحملة اليوم الاثنين عن "بدء المهرجان الصهيوني Nabia festival الممتد لثلاثة أيام على أرض سيناء"، وفق بيان على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" (Twitter).

وقالت الحملة إن "الاحتلال الصهيوني يقيم الحفلات على أرض سيناء المحررة وبحماية شركات أمن إسرائيلية، وفي فنادق ومنتجعات مصرية، يأتي هذا بعد ذكرى مجزرة بحر البقر في مصر وعيد تحرير سيناء".

للاسف بدأ المهرجان الصهيوني Nabia festival الممتد لثلاثة أيام علي أرض سيناء

الاحتلال الصهيوني يحتفل الحفلات على أرض سيناء المحررة وبحماية شركات أمن اسرائيلية، وفي فنادق ومنتجعات مصرية يأتي هذا بعد ذكرى مجزرة بحر البقر في مصر وعيد تحرير سيناء pic.twitter.com/nSK8SZJ4cQ — BDSEgypt (@BdsEgypt) April 18, 2022

منذ استجابة فندق "توليب" لمطلبنا وإلغائه حجز المهرجان الصهيونى، اشتعل غضب منظمي المهرجان الصهاينة.فقد وصلتنا العديد من الرسائل والتعليقات التي"تتوعّد" بالعودة إلى سيناءبل وصل بعضها حدّ التوعّد بأخذنا عبيداً معها، بالإضافة إلى ارسال خرائط تشمل سيناء وفلسطين المحتلّة باسم "إسرائيل" pic.twitter.com/QJcsMcjwIY — BDSEgypt (@BdsEgypt) April 17, 2022

وأن الجيش المصرى قادر على حماية أراضينا وتراب الوطن خط أحمر. في الختام، إن أفضل ردّ على هذا الهجوم الصهيوني هو بتصعيد الضغط ومواصلة العمل، وذلك وبالمشاركة في حملة التدوين لمنتجعي " coral nuwiba" و " nuweba club resort" والضغط عليهم لإلغاء الحجز كما فعل فندق توليب. — BDSEgypt (@BdsEgypt) April 17, 2022

وكشفت الحملة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، وصول تهديدات لها من منظمي المهرجان الإسرائيليين منذ استجابة فندق توليب لإلغاء الحجز والذي كان مقررا يومي 17 و20 أبريل/نيسان الجاري، في حين لم يتسن التأكد من مصدر محايد.

وقالت الحملة "إن أفضل ردّ على هذا الهجوم الصهيوني هو بتصعيد الضغط ومواصلة العمل".

قرار إيجابي

وثمّن مصريون، وفق ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، النجاح الجزئي لحملة المقاطعة، مؤكدين أهمية رفض التطبيع في البلاد التي دخلت في اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ العام 1978.

والله ولسة فيكي نخوة يا بلد 🇪🇬 🇵🇸 — MعTز (@motaz_khabiry) April 17, 2022

مجهود محترم وإستجابة محترمة، عاشت فلسطين حرة، والمجد للمقاومة ✌ — Ehab Adel 🇵🇸☭ (@2ehab_) April 17, 2022