تعرضت مدينة لفيف غربي أوكرانيا اليوم الاثنين لقصف صاروخي روسي خلّف قتلى وجرحى، وشمل القصف الروسي أيضا ضواحي كييف، ومدينة دنيبروبتروفسك شرقي البلاد، في وقت قالت فيه السلطات الأوكرانية إن قائد فرقة في الدفاع الجوي الروسي قتل في المعارك.

وقال الحاكم الإقليمي لمدينة لفيف ماكسيم كوزيتسكي اليوم إن 6 أشخاص قتلوا و8 آخرين أصيبوا في 5 ضربات صاروخية طالت مناطق في المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية البولندية.

وذكر ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر أن روسيا شنت "5 ضربات صاروخية قوية على البنية التحتية لمدينة لفيف الأوروبية القديمة". واتهم بودولياك روسيا بمواصلة مهاجمة المدن الأوكرانية "بهمجية من الجو معلنين للعالم بأسره حقهم في قتل الأوكرانيين".

وقالت إدارة شركة السكك الحديد الأوكرانية على تلغرام إن "العديد من الصواريخ سقطت قرب مرافق السكك الحديد"، دون التسبب في إصابات ولا إعاقة حركة المرور، وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة ألكسندر كاميشين أن السكك الحديد مستمرة في العمل، وأرفق تصريحه بصورة منازل محترقة قرب سكة قطار.

وأوردت وسائل إعلام أوكرانية أن قصفا روسيا استهدف اليوم الاثنين مواقع في بلدة فاسيلكيف جنوبي غربي العاصمة كييف.

وفي مدينة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا، قالت الإدارة العسكرية إن هجوما صاروخيا روسيا دمر البنية التحتية للسكك الحديد في المدينة، وقد دوت صفارات الإنذار ليلة أمس جراء القصف الروسي المكثف الذي طال دنيبروبتروفسك. وقالت السلطات الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 60% من الصواريخ الروسية قبل بلوغ أهدافها في المدينة.

وفي الشرق الأوكراني أيضا، لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون في قصف استهدف مجمعا رياضيا في مدينة زولوتي في إقليم لوغانسك، وقصفت السلطات الروسية مبنى للشرطة في مدينة لوغانسك خلّف إصابة 6 من أفراد الشرطة.

وذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرهي غايداي اليوم أن 4 مدنيين قُتلوا بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار بالسيارة من بلدة كريمينا خلال هجوم روسي، وأضاف أن شخصا خامسا أصيب بخروج خطيرة. وقد سيطرت القوات الروسية هذا اليوم على بلدة كريمينا.

وأما في سومي القريبة من الحدود الأوكرانية الروسية، فأفاد رئيس الإدارة الإقليمية بأن القوات الروسية لا تزال على حدود المدينة، داعيا السكان الراغبين في العودة إلى بيوتهم إلى التجنب ذلك حاليا.

Russian Army equipment on the move between #Izyum and Kupjansk in the #Kharkiv Oblast on April 14th pic.twitter.com/wS583DcldE

— marqs (@MarQs__) April 18, 2022