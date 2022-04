جماعات هندوسية تمهل الحكومة يومين لتجريف بيوت المسلمين بولاية هاريدوار الهندية

طلب راهبون هندوس من منظمة "راكشا فاهيني" اليمينية المتطرفة هدم بيوت المسلمين بمدينة روركي بولاية أوتارانتشال الهندية، وأمهلوا السلطات الهندية يومين لتجريف البيوت.

وتداول صحفيون ونشطاء هنود مقطع فيديو يعلن فيه زعماء محليون هندوس، أثناء حديثهم مع وسائل إعلامية محلية أمس الأحد، أنهم سيشرعون في اعتداءات على المسلمين إن لم يُطردوا وتُهدم بيوتهم في المدينة خلال يومين.

وشهدت المدينة منذ أمس الأحد هروب غالبية سكانها المسلمين خوفًا من اعتداءات الجماعات الهندوسية.

BIG BREAKING : Communal violence broke out in #Roorkee during #hanumanJayanti #shobhayatra . Hindu Raksha Vahini threatens Dharm Sansad in 2 days, if muslim homes are not destroyed by Bulldozer. @Newsclick pic.twitter.com/EH6QJl26Or

ويأتي هذا التحريض بعد أحداث عنف ضد المسلمين شهدتها المدينة في اليومين الماضيين أثناء احتفال الهندوس بعيدهم الديني "هانومان جايانتي".

ووفقًا لمصادر هندية محلية، احتشدت جموع من الهندوس مساء الجمعة الماضية حول مسجد في المدينة، حاملين السيوف والعصيّ، ورددوا شعارات تحريضية ضد المسلمين، تدعو إلى طردهم إن لم يتحولوا إلى الهندوسية، كما طالب المحتفلون الهندوس المسلمين -إن أرادوا البقاء في الهند- بترديد هتاف "جاي شري رام"، وهو رمز يعبّر عن الولاء للديانة الهندوسية.

At 2AM, they took the hanuman jayanti shobhayatra in the presence of DM, DIG and heavy police force present. Swords, lathis, slogans and songs like "Mulla Pakistani" were being played. pic.twitter.com/FNundn0n26

— Satyam Tiwari (@BBauuaa) April 17, 2022