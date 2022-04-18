جماعات هندوسية تمهل الحكومة يومين لتجريف بيوت المسلمين بولاية هاريدوار الهندية

طلب راهبون هندوس من منظمة "راكشا فاهيني" اليمينية المتطرفة هدم بيوت المسلمين بمدينة روركي بولاية أوتارانتشال الهندية، وأمهلوا السلطات الهندية يومين لتجريف البيوت.

وتداول صحفيون ونشطاء هنود مقطع فيديو يعلن فيه زعماء محليون هندوس، أثناء حديثهم مع وسائل إعلامية محلية أمس الأحد، أنهم سيشرعون في اعتداءات على المسلمين إن لم يُطردوا وتُهدم بيوتهم في المدينة خلال يومين.

وشهدت المدينة منذ أمس الأحد هروب غالبية سكانها المسلمين خوفًا من اعتداءات الجماعات الهندوسية.

BIG BREAKING : Communal violence broke out in #Roorkee during #hanumanJayanti #shobhayatra. Hindu Raksha Vahini threatens Dharm Sansad in 2 days, if muslim homes are not destroyed by Bulldozer. @Newsclick pic.twitter.com/EH6QJl26Or — Satyam Tiwari (@BBauuaa) April 17, 2022

ويأتي هذا التحريض بعد أحداث عنف ضد المسلمين شهدتها المدينة في اليومين الماضيين أثناء احتفال الهندوس بعيدهم الديني "هانومان جايانتي".

ووفقًا لمصادر هندية محلية، احتشدت جموع من الهندوس مساء الجمعة الماضية حول مسجد في المدينة، حاملين السيوف والعصيّ، ورددوا شعارات تحريضية ضد المسلمين، تدعو إلى طردهم إن لم يتحولوا إلى الهندوسية، كما طالب المحتفلون الهندوس المسلمين -إن أرادوا البقاء في الهند- بترديد هتاف "جاي شري رام"، وهو رمز يعبّر عن الولاء للديانة الهندوسية.

At 2AM, they took the hanuman jayanti shobhayatra in the presence of DM, DIG and heavy police force present. Swords, lathis, slogans and songs like "Mulla Pakistani" were being played. pic.twitter.com/FNundn0n26 — Satyam Tiwari (@BBauuaa) April 17, 2022

وأثار الاحتفال الهندوسي اشتباكات بين الهندوس والمسلمين في المدينة، مما أدى إلى اعتقال الشرطة الهندية عددا من المسلمين فقط، وإصدار بلاغات بحق ما يقارب 40 آخرين ممن تمكنوا من الهرب.

وهددت الشرطة بهدم بيوت المطلوبين إن لم يسلّموا أنفسهم، وحضرت الجرافات بالفعل إلى المدينة لتنفيذ أوامر الهدم في أي وقت، إلا أن شخصيات هندوسية بارزة قالت إنها ستعتدي على المسلمين في المدينة إن لم يتم تنفيذ الهدم خلال يومين.

من جانبهم، أرسل السكان المسلمون في المدينة رسائل ورقية مكتوبة إلى مركز الشرطة، يتحدثون فيها عن الانتهاكات التي يمارسها الهندوس بحقهم، وعن خطابات الكراهية والممارسات الأخرى التي يتعرضون لها مثل الضرب والسرقة وإغلاق مساجدهم ومحالهم التجارية.