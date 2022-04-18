إدلب – داخل مبنى مدمر جراء القصف الروسي على محافظة إدلب في شمالي سوريا، ينهمك المسعفان في الدفاع المدني السوري بمناطق المعارضة (الخوذ البيضاء) إسماعيل ومحمد في القيام بإسعافات أولية افتراضية على دمية، في وقت يقوم فيه زميلهما الثالث بتصوير وتوثيق تلك المشاهد.

يعدّ الدفاع المدني السوري في مناطق سيطرة المعارضة السورية فيديوهاتٍ تعليميةً موجهة إلى الشعب والمنقذين الأوكرانيين، تظهر سبل التعامل مع ضحايا القصف، ومبادئ الإسعافات الأولية التي يمكن أن يقوم بها المدنيون لإنقاذ أرواح المصابين زمن الحروب.

ومن المقرر أن يتم نشر تلك الفيديوهات التدريبية عبر صفحات الدفاع المدني الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استفادة المدنيين والمسعفين الأوكرانيين منها، بعد ترجمتها إلى اللغة الأوكرانية.

نقل الخبرات

مدير الدفاع المدني السوري المعارض (الخوذ البيضاء) رائد الصالح اعتبر أن الأوكرانيين يواجهون آلة القتل الأكثر شراسة وإجرامية في العالم، التي يواجهها الشعب السوري بشكل مباشر منذ 7 سنوات بعد التدخل الروسي لدعم نظام الأسد.

وحول المبادرة التي يقوم بها الدفاع المدني، قال الصالح للجزيرة نت "لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي. لدينا خبرة كبيرة يمكننا نقلها للشعب الأوكراني، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه تجاه من يعيش مأساة وحربا مشابهة لما نعيشه، ومن هنا بدأت فكرة صناعة محتوى توعوي يمكن مشاركته مع المدنيين الأوكرانيين والعاملين الإنسانيين من منقذين ومسعفين".

ووفق الصالح، تشمل المبادرة فيديوهات إرشادية وتوعوية للمدنيين الأوكرانيين، تتضمن دليل حماية المدنيين، والإسعافات الأولية، وطرق الإنقاذ والإخلاء ريثما تصل الفرق التخصصية، وخطر الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب وطرق الوقاية منها.

وأشار الصالح إلى أنهم بصدد إعداد فيديوهات متخصصة لاحقا، تكون موجهة للعاملين في مجال الإنقاذ، خاصة الذين يواجهون القصف ويعملون في الأماكن الخطرة، آملا أن تساهم هذه الفيديوهات في إنقاذ الأرواح.

تخفيف المعاناة

بدوره يؤكد حسن المقداد، العامل في الدفاع المدني السوري بمناطق المعارضة، أن رؤية المدنيين الأوكرانيين يقتلون بالطرق الوحشية نفسها التي قُتل بها السوريون من أهم الدوافع لمشاركته في إنجاز الفيديوهات الإرشادية، فضلا عن إيمانه بالوحدة الإنسانية.

وقال المقداد، في حديث للجزيرة نت، إن التزام الأوكرانيين بالنصائح التي يقدمها الدفاع المدني السوري خلال الفيديوهات، سيساعد في تفادي الخسائر البشرية وتخفيف المعاناة لدى المدنيين، آملا أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت وتعود أوكرانيا إلى الاستقرار.

ورأى المقداد أن روسيا تتبع سياسة استهداف وتدمير البنية التحتية من مستشفيات ومدارس وأي شيء يخدم الحياة الإنسانية، وهو ما حدث في قصفها مستشفى الأمومة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، معتبرا أن ما حصل ويحصل في سوريا وأوكرانيا هو وصمة عار على جبين الإنسانية.

"فكأنما أحيا الناس جميعا‎"

بعد بدء النظام السوري قصف المناطق المدينة الخارجة عن سيطرته في عام 2012، وسحبه الخدمات الحكومية الرئيسية، وإيقاف عمل خدمات الإطفاء والرعاية الصحية، استجاب عدد من المتطوعين السوريين للقيام بتلك الخدمات وتقديم المساعدة للمدنيين.

ليبلغ عدد المتطوعين في الدفاع المدني في مناطق المعارضة أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة يضطلعون بمهام الإنقاذ والإسعاف والمبادرات الإنسانية المدنية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، ضمن منظمة أثبتت حضورا فاعلا في حياة السوريين.

يتخذ الدفاع المدني السوري المعارض شعارا له الآية القرآنية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، ويلتزم بمبادئ "الإنسانية والتضامن وعدم الانحياز" كما حددتها المنظمة الدولية للدفاع المدني.