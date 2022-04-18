تأهب أمني وتوتر داخلي في إسرائيل.. اقتحام جديد للأقصى صباح اليوم والمقاومة تتعهد بالرد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وتحدثت المصادر نفسها عن إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة اليامون في جنين بالضفة الغربية.





موقف أردني

ويوم أمس دعا الملك الأردني عبد الله الثاني إسرائيلَ إلى وقف إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، في حين تعهدت فصائل المقاومة بالانتصار للمقدسات والردّ على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال.

ووفق بيان من الديوان الملكي، وجه الملك عبد الله الثاني يوم أمس الحكومة إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية، لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.

وقال إن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية، موجها الحكومة إلى الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.





عدوان سيشعل المنطقة

من جهتها، حمّلت الرئاسة الفلسطينية -يوم أمس الأحد- الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن التصعيد في المسجد الأقصى، وطالبت الإدارة الأميركية بالخروج عن صمتها، "ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها".

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية إلى الخروج عن صمتها، والتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

وفي اتصال بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد الأخير على أن بلاده ستجري اتصالات مع الأطراف المعنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي، دان أردوغان "بشدة" التدخل الإسرائيلي في الصلاة في المسجد الأقصى، وقال إن تركيا "في صف فلسطين دائما".





تحذيرات فصائل المقاومة

وفي ردود الفعل الصادرة عن فصائل المقاومة الفلسطينية، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات الأقصى، مشيرة إلى أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تدفع الأوضاع نحو الانفجار الشامل.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الدفاع عن المسجد الأقصى سيتواصل في معركة مفتوحة مع المحتلين ستحسم لصالح الشعب الفلسطيني.

وحمّل الناطق باسم الحركة حازم قاسم الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعتداء على المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك.

من جهته، قال محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، إن المقاومة الفلسطينية لن تنأى بنفسها عن نصرة المسجد الأقصى، وإن أسلوب الرد لا حدود له في ظل تمادي عدوان الاحتلال.

بدورها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي من استمرار انتهاكاته في المسجد الأقصى، وحملته المسؤولية الكاملة عما يجري هناك.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أهالي القدس والداخل المحتل للحضور الدائم في المسجد الأقصى، لحمايته من اقتحامات الاحتلال.

من جهته، قال حسين حمايل الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن ما حصل في المسجد الأقصى أمس ينم عن العقلية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.

وشدد في مداخلة سابقة مع الجزيرة على أن حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية ستتصدى للاعتداءات الإسرائيلية بكل الإمكانيات المتاحة، في ظل الصمت الدولي ومحاولة إسرائيل جرّ المنطقة إلى حرب دينية، وفق تعبيره.





تصعيد داخلي وتأهب أمني

وعلى وقع هذا التصعيد والمواقف، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز نشر منظومات القبة الحديدية في الجنوب، خشية إطلاق صواريخ من غزة.

وكانت قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة قد اقتحمت يوم أمس الأحد ساحات المسجد الأقصى، وقمعت المصلين واعتدت عليهم بالضرب المبرح واعتقلت عددا منهم.

ومهدت تلك الاعتداءات لإخلاء ساحات المسجد الأقصى لاقتحام المستوطنين المتطرفين، تلبية لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل بمناسبة عيد الفصح العبري.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى الداخلية بعد ساعات من محاصرة المصلين الفلسطينيين المرابطين فيه، وذلك لتأمين اقتحام مئات المستوطنين ساحات المسجد.

وفي الداخل الإسرائيلي، أعلنت القائمة العربية الموحدة الأحد تعليق مشاركتها في الحكومة الائتلافية التي يرأسها نفتالي بينيت، بسبب أعمال العنف في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس.

وجاء في بيان للقائمة "في حال استمرّت الحكومة في خطواتها التعسّفيّة بحق القدس وأهلها… فإنّنا سنقدّم استقالة جماعيّة".

وكانت الحكومة قد خسرت أغلبيتها الضعيفة في الكنيست (البرلمان) هذا الشهر، نتيجة استقالة نائبة يهودية. ويجمع الائتلاف الحاكم مزيجا متباينا أيديولوجيا من أحزاب يسارية وقومية يهودية متشددة وأحزاب دينية، بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة.