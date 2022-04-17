لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرة تحمل شحنة كبيرة من الأسلحة الغربية قرب أوديسا، وقالت إنه تم تطهير منطقة ماريوبول الحضرية تماما من مقاتلي آزوف والمرتزقة الأجانب والقوات المسلحة الأوكرانية.

في المقابل، نفى مجلس الأمن القومي الأوكراني سيطرة روسيا على ماريوبول.

كما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا من تصفية المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، وقال إن تصفيتهم ستنهي المفاوضات مع موسكو وقد تضع حدا لكل الحلول السلمية المقترحة لإنهاء الحرب.

ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ52، كشف الرئيس الأوكراني عن حجم الخسائر في صفوف قواته، حيث قال لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية إن ما بين 2500 و3 آلاف جندي أوكراني قتلوا وأصيب نحو 10 آلاف آخرين خلال الحرب الجارية.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن رئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي بحث هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية التقييمات بشأن "الغزو الروسي".

من جانبها، نقلت شبكة إن بي سي NBC عن مسؤولين عسكريين أميركيين توقعهم أن تبدأ المرحلة التالية من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المسؤولون للشبكة إن الجيش الروسي قد يبدأ في نقل بعض قواته إلى أوكرانيا في أقرب وقت مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

وفيما يأتي آخر تطورات اليوم الـ53 من هذه الحرب:

منذ 8 ثوان

الخارجية الروسية تستدعي السفير الإٍسرائيلي في موسكو بعد إدانة لبيد حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ ساعة

الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية.

منذ ساعتين

زيلينسكي: لدينا تسجيلات صوتية ومقاطع مصورة تؤكد ارتكاب القوات الروسية إبادة جماعية في بوتشا.

منذ 3 ساعات

مراسلة الجزيرة عن مصادر طبية أوكرانية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 في قصف استهدف وسط خاركيف.

منذ 3 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني: التعبئة القسرية مستمرة لجميع الذكور المقيمين في دونباس بين 18و60 عاما.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: سقوط قذائف على مدينة خاركيف وفرق الإطفاء تحاول إخماد الحرائق في بعض الأبنية.

منذ 5 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: لم نتمكن من الاتفاق مع الروس على وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية اليوم.

منذ 5 ساعات

إدارة الدولة الإقليمية في خاركيف:

مقتل 3 خبراء متفجرات أثناء إزالة الألغام الروسية قرب المدينة.

قواتنا تتقدم في بعض الاتجاهات والروس يلجأون لقصف الأحياء السكنية.

منذ 6 ساعات

الخارجية الروسية:

تعليق عمل مجلس القطب الشمالي ينطوي على مخاطر أمنية في المنطقة.

انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لن يساهم في الأمن والثقة في القطب الشمالي.

الغرب لا يمكنه ضمان التنمية المستدامة للمنطقة القطبية الشمالية بدون روسيا.

منذ 6 ساعات

المفوضية الأوروبية: تخصيص 50 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لدعم المتضررين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

دمرنا مصنع ذخيرة قرب قرية بروفاري شرقي كييف بصواريخ جوية عالية الدقة.

نفذنا عملية خاصة في ماريوبول لتحرير رهائن كانوا محتجزين لدى الأوكرانيين في مسجد تركي.

كييف استقطبت 6824 مرتزقا أجنبيا من 63 دولة منذ بدء العملية الخاصة.

منذ 12 ساعة

رويترز عن وسائل إعلام محلية: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 16 ساعة

"سي إن إن" الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض: بدء وصول الشحنات من حزمة المساعدة الأمنية الأميركية الأخيرة إلى أوكرانيا.

منذ 18 ساعة

تاس: روسيا تشترط وضع القوات المقاتلة بماريوبول أسلحتها قبل الثالثة صباحا بالتوقيت العالمي للحفاظ على حياتها.

منذ 19 ساعة

مجلس الأمن القومي الأوكراني: