شكّلت بداية نهاية حرب البلدين.. يوم استعاد العراق شبه جزيرة الفاو من قبضة القوات الإيرانية

في مثل هذا اليوم عام 1988 نجح الجيش العراقي في استعادة شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة جنوب البلاد من قبضة القوات الإيرانية بعد سيطرتها عليها مدة عامين.

شملت العملية العسكرية التي نفذها الجيش العراقي في الفاو قبل شروق شمس يوم 17 أبريل/ نيسان عام 1988، 3 مراحل استطاعت القوات العراقية من خلالها تحرير كامل شبه جزيرة الفاو في حوالي 35 ساعة وتكبيد الجيش الإيراني خسائر كبيرة.

وكان الإيرانيون استولوا على الفاو في 11 فبراير/شباط 1986، في واحدة من أقسى المعارك التي خاضها البلدان وأشدها، حيث استغرق العراق أكثر من عامين بعدها لإعادتها مع سقوط آلاف الجنود من الطرفين.

تعرف مدينة الفاو التابعة لمحافظة البصرة بأنها منطقة ساحلية (شبه جزيرة) وتمثل المركز الإداري لقضاء الفاو، تقع في الجنوب الشرقي من محافظة البصرة، وتمثل أقصى نقطة في جنوب العراق وتطل على الخليج العربي وعلى ضفاف شط العرب، وتبعد المدينة عن مركز البصرة 90 كيلومترا.

ويصف رئيس أركان الجيش العراقي السابق الفريق الأول الركن نزار الخزرجي في كتابه (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988 مذكرات مقاتل) أرض الفاو بأنها رخوة وسبخة وذات مستوى مياه جوفية عالية، إذ تصبح عند تساقط الأمطار أشبه بالمستنقعات، وتغمر المياه الضحلة أجزاء كبيرة منها، عدا المناطق المحاذية لشطّ العرب حيث تمتد بساتين النخيل على شريط طويل، يتراوح عرضه بين كيلومتر وكيلومترين.

تعد سيطرة إيران على الفاو من الأشد الأحداث وقعا على العراقيين طيلة الحرب بين البلدين، حيث تعرضت القيادة العسكرية العراقية لخدعة من القوات الإيرانية، بحسب ماجد القيسي مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والإستراتيجية.

One of the operations in the #Iran #Iraq War was Operation Dawn 8 (also known as Operation Valfajr 8), which took place on the al-Faw Peninsula. pic.twitter.com/cWfFmm7pZY

