اعتراضا على الدبيبة.. أعيان في وسط وجنوب ليبيا يوقفون تصدير النفط

أعلن أعيان في وسط وجنوب ليبيا إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول بمناطقهم لحين تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقال أهالي وأعيان بلدية الزويتينة شرقي ليبيا إنهم قرروا إيقاف تصدير وإنتاج النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له.

وأكدوا في بيان صادر من أمام ميناء الزويتينة، أن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيستمر حتى تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وقال مهندسان في ميناء الزويتينة النفطي الليبي لرويترز إن الصادرات من الميناء توقفت بعد دخول محتجين صباح اليوم الأحد.

وأضافا أن ناقلة نفط مُنعت من تحميل مليون برميل في الميناء النفطي.

وتحتوي منطقة الزويتينة (وسط) على حقول نفطية إضافة لأكبر وأهم موانئ التصدير في ليبيا وهو ميناء الزويتينة النفطي.

وفي بيان مصور الليلة الماضية من أمام حقل الفيل النفطي، قال أعيان الجنوب الليبي إنهم يعلنون إيقاف تصدير النفط من المنطقة اعتبارًا من اليوم الأحد حتى خروج حكومة الوحدة الوطنية من المشهد وتسليمها السلطة إلى حكومة باشاغا.

وطالبوا بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بين المناطق الليبية، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات المقبلة بعيدًا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

ودعوا إلى إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة بعيدا عن التجاذبات السياسية.

بدورها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج.

وذكرت المؤسسة الحكومية في بيان أن مجموعة من الأشخاص لم تحدد هويتهم دخلوا المنشآت في اليوم السابق ومنعوا الموظفين من العمل.

وطالبت المؤسسة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات، "للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية".

وحقل الفيل النفطي هو أكبر حقل بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا، وينتج 125 ألف برميل يوميا.

وقبل أيام طالب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الممثلين لقوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر، بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وجاء موقف ممثلي حفتر في اللجنة في بيان مصور لهم ردا على رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة تسليم السلطة لحكومة باشاغا.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من حكومة يرأسها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب.