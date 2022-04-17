قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 13 بجروح اليوم الأحد في ضربات جوية على مدينة خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا)، في وقت استمرت فيه التصريحات المتضاربة بين موسكو وكييف بشأن سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول بالكامل.

وكانت روسيا أعلنت أمس السبت السيطرة على غالبية أجزاء مدينة ماريوبول، وطلبت من القوات الأوكرانية داخل المدينة الاستسلام، في حين حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو من تصفية المقاتلين الأوكرانيين، قائلا إن تصفيتهم ستنهي المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة ماريوبول السكنية، ونجحت في إنقاذ رهائن محتجزين داخل أحد مساجد المدينة.

بدورها، نقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية أنها اشترطت أن تسلم القوات الأوكرانية المقاتلة في ماريوبول أسلحتها قبل التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي اليوم الأحد للحفاظ على حياة أفرادها.

في المقابل، نفى مجلس الأمن القومي الأوكراني سيطرة روسيا على كامل ماريوبول، مؤكدا أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون الدفاع عنها.





وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا من تصفية المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، قائلا إن تصفيتهم ستنهي المفاوضات مع موسكو وقد تضع حدا لكل الحلول السلمية المقترحة لإنهاء الحرب.

وأقرّ الرئيس الأوكراني بأن الوضع في مدينة ماريوبول ما زال صعبا، وطالب زيلينسكي الدول الحليفة بتقديم ما يلزم من أسلحة لبلاده من أجل فك الحصار عن المدينة.

انفجارات بكييف

وفي كييف، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارين قويين فجر اليوم الأحد شرقي المدينة.

وحثت إدارة كييف العسكرية سكان العاصمة على تجنب العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي بعد الضربات الروسية الأخيرة، وعلى عدم تجاهل صفارات الإنذار.

من جانبه، أفاد عمدة مدينة بروفاري (شمالي أوكرانيا)، إيغور سابورجكو، بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على المدينة.

وأضاف العمدة أن القصف دمر منشآت البنية التحتية في أنحاء عدة من المدينة الواقعة شرقي العاصمة كييف.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أوكراني رفيع إنه تم إجلاء نحو 1450 شخصا من المدن عبر ممرات إنسانية أمس السبت.

في حين قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع روسيا اليوم الأحد بشأن القوافل الإنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب.

وأضافت أن السلطات الأوكرانية طلبت فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين والجرحى من القوات الأوكرانية من ميناء ماريوبول المحاصر.

مرحلة جديدة

ونقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مسؤولين عسكريين أميركيين توقعهم أن تبدأ المرحلة التالية من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المسؤولون للشبكة إن الجيش الروسي قد يبدأ نقل بعض قواته إلى أوكرانيا في أقرب وقت، مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

من جهته، ذكر مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن روسيا قد تعيد قواتها إلى أوكرانيا، وتبدأ الهجوم قبل أن تكون جاهزة للقتال مرة أخرى.

من جانبها، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن القوات الروسية مستمرة في إعادة نشر معداتها القتالية وأجهزة الدعم من بيلاروسيا باتجاه شرق أوكرانيا بما في ذلك المواقع القريبة من مدينتي خاركيف وسيفيرودونيتسك.

وأفادت المخابرات البريطانية، أن روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي الأطلسي وتأكيد هيمنتها الإقليمية، حتى مع تركيز العمليات الروسية على شرق أوكرانيا.

وأضافت أن المدفعية الروسية، تواصل قصف المواقع في أنحاء شرق أوكرانيا حيث تخطط روسيا لاستئناف هجماتها.

أبراموفيتش في كييف

سياسيا، نقل موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الإخباري عن مصادر مطلعة أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وصل إلى كييف والتقى مفاوضين أوكرانيين في محاولة لاستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف الموقع الأميركي أن الملياردير الروسي الذي تربطه علاقات طويلة بالرئيس فلاديمير بوتين يعمل كوسيط غير رسمي منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط الماضي، عندما طلب منه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التدخل.

ويشير موقع بلومبيرغ إلى أنه وبعد الجولة الأخيرة من الاجتماعات المباشرة في إسطنبول في 29 مارس/آذار الماضي، والتي حضرها أبراموفيتش، لم يكن هناك سوى القليل من التقدم.

محادثات صعبة

أوروبيا، كشف المستشار النمساوي كارل نيهامر تفاصيل عن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي كأول زعيم أوروبي يلتقيه وجها لوجه منذ بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال المستشار النمساوي إن الرئيس بوتين "يعتقد أنه يكسب الحرب"، وأنه لديه منطقه الخاص حول الحرب في أوكرانيا.

وأضاف -في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية، أن لقاءه بوتين -الذي استمر 75 دقيقة- لم يكن إيجابيا للغاية بشكل عام، لافتا إلى أن الرئيس الروسي لم يبد أي تجاوب مع عرض بشأن عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال نيهامر إنه لم يتصافح مع الرئيس بوتين خلال اجتماعهما، ولم يكونا يرغبان في ذلك -وفق تعبيره- ووصف المحادثات بينهما بأنها لم تكن ودية، بل صريحة وصعبة.

ولفت مستشار النمسا إلى أن بوتين أخبره أن العقوبات على روسيا قاسية للغاية، لكنه أكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا ضرورية، كما نقل عن الرئيس الروسي أنه من الأفضل أن تنتهي الحرب مبكرا وهو يدرك بالضبط ما يجري حاليا.

وأشار المستشار إلى أن الغرب سيستمر في فرض العقوبات على روسيا إلى حين انتهاء الحرب، كما أشار إلى العمل على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وفق قوله.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك، لا سيما "سبير بنك" وكذلك النفط.

وناشدت فون دير لاين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الإسراع في إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في وجه الغزو الروسي.