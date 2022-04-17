إصابات بالرصاص خلال احتجاجات ضد حرق المصحف الشريف في السويد

أفادت الشرطة السويدية بإصابة 3 أشخاص بالرصاص خلال صدامات عنيفة اليوم الأحد في العاصمة ستوكهولم بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على حرق جماعة يمينية للمصحف الشريف.

وقالت الشرطة -في بيان- إنها أطلقت عدة رصاصات تحذيرية، "ويبدو أن 3 أشخاص أصيبوا بشظايا مرتدة، وإنهم يعالجون حاليا في المستشفى".

والجرحى الثلاثة الذين لم تعرف حالتهم "قيد الاعتقال للاشتباه في ارتكابهم جريمة".

وكانت حركة "سترام كورس" اليمينية التي يقودها الدانماركي السويدي، راسموس بالودان، قامت أمس السبت بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو.

ونظّمت تظاهرة اليوم الأحد للاحتجاج على فعالية أعلن بالودان في وقت لاحق إلغاءها.

وأوقف في نوركوبينغ 4 أشخاص من بين نحو 150 مشاركا في "أعمال الشغب العنيفة" التي تم خلالها إلقاء الحجارة على الشرطة وإحراق سيارات، وفق ما أعلنت قوات الأمن.

وحسب ما أوردت وكالة "تي تي" المحلية للأنباء عن السلطات الصحيّة، نقل إلى المستشفى 10 أشخاص مصابين بجروح طفيفة في أعقاب هذه الاشتباكات وصدامات مماثلة في مدينة لينشوبينغ المجاورة، حيث تراجعت حركة "سترام كورس" عن تنظيم تجمع آخر.

و يعتزم راسموس بالودان الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في سبتمبر/أيلول المقبل، لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة، ويقوم حاليا "بجولة" في السويد حيث يزور الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها.

وسبق للمحامي الذي دين بإهانات عنصرية أن ترشح للانتخابات التشريعية في بلد مولده في الدانمارك عام 2019، لكنه حصل بالكاد على 10 آلاف صوت.

يذكر أن بالودان اعتقل في فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتم ترحيله. كما اعتُقل 5 نشطاء آخرين في بلجيكا بُعيد ذلك بتهمة السعي إلى "نشر الكراهية" بحرقهم مصحفا في بروكسل.