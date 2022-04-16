لوموند: من حلب إلى خاركيف.. أطباء سوريون يستخدمون خبرتهم في مناطق الحرب لمساعدة زملائهم بأوكرانيا

خصصت صحيفة لوموند الفرنسية مقالا لمشاركة أطباء سوريين من منظمة سامز SAMS غير الحكومية -وهي الجمعية الطبية الأميركية السورية- في عمليات الإغاثة في أوكرانيا، وأشارت إلى تبرع الجمعية بمعدات طبية تفوق قيمتها 100 ألف دولار.

وتحت عنوان "من حلب إلى خاركيف أطباء سوريون جاءوا لمساعدة زملائهم في المستشفيات الأوكرانية باستخدام خبرتهم في مناطق الحرب في سوريا"، تقول الكاتبة إلين صالون إن السوريين لا يَكتفون بإعلان تضامنهم مع الشعب الأوكراني ضحايا وحشيةِ الجيش الروسي، بل يُحاول بعضهم تقديم دعم ملموس.

وتنقل الكاتبة عن الدكتور محمد غالب تيناري -وهو طبيب من منظمة سامز أخصائي أشعة يبلغ من العمر 42 عاما- قوله إن حقيقة أن السوريين والأوكرانيين يواجهون القاتل نفسه والجيش الروسي بالإستراتيجية نفسها، دافع إضافي لمساعدة الشعب الأوكراني.

وكان الطبيب تيناري -وهو من إدلب شمال سوريا ولجأ إلى فرنسا منذ عام ونصف- عاد لتوه من رحلة استغرقت 4 أيام إلى منطقة بروفاري إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نقل إلى مستشفى هذه المنطقة شحنة من المعدات الطبية بقيمة 20 ألف دولار.