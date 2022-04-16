لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ52 كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حجم الخسائر في صفوف قواته حيث قال لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية إن ما بين 2500 و3 آلاف جندي أوكراني قتلوا وأصيب نحو 10 آلاف آخرين خلال الحرب الجارية. في غضون ذلك قالت وزراة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن رئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي بحث هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية التقييمات بشأن "الغزو الروسي".

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ51 من هذه الحرب:

منذ 33 دقيقة

القوات الجوية الأوكرانية: القوات الروسية استهدفت لفيف بمقاتلات سوخوي 35 صباح اليوم

القوات الجوية الأوكرانية: دمرنا 4 صواريخ كروز روسية باستخدام صواريخ مضادة للطائرات

منذ 43 دقيقة

توضيحات أوكرانية

الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يحشد 22 كتيبة تكتيكية باتجاه إيزيوم للحفاظ على المناطق التي سيطر عليها

الأركان الأوكرانية: دونيتسك وسلوبوزهنيسكي شرقي البلاد تعرضت لهجمات روسية مكثفة

الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي في خاركيف يركز على إعادة تجميع قواته وتعزيزها

منذ ساعة

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم من ضمنها ماريوبول

منذ ساعة

إدارة لوغانسك الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 3 وتدمير أنبوب غاز في قصف روسي على المدينة الليلة الماضية

منذ ساعة

بيان بريطاني

وزارة الدفاع البريطانية: الروس دمروا الجسور في تشيرنيهيف على نهر ديسنا ولم يتركوا سوى جسر واحد للمشاة

وزارة الدفاع البريطانية: الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للنقل بأوكرانيا تحد كبير لإيصال المساعدات الإنسانية

وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية عمقت تدمير البنية التحتية الأوكرانية بتدمير الجسور وزرع الألغام

منذ ساعة

المدعي العام الأوكراني: مقتل 200 طفل منذ بدء الحرب وأضرار بـ 1018 مؤسسة تعليمية منها 95 دمرت بالكامل

منذ ساعة

عمدة كييف: انفجارات في ضواحي العاصمة وفرق إنقاذ ومسعفون توجهوا إلى مواقع الانفجارات

منذ 5 ساعات

البنتاغون: وزير الدفاع لويد أوستن بحث مع نظيرته الألمانية جهود مساعدة أوكرانيا والدفاع عن أراضي الناتو على طول الجناح الشرقي.

منذ 5 ساعات

الرئيس الأوكراني لـسي إن إن CNN:

بوتين قد يلجأ إلى أسلحة نووية تكتيكية لأنه لا يقدر حياة الشعب الأوكراني.

مقتل ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني وإصابة نحو 10 آلاف آخرين في الحرب مع روسيا.

منذ 5 ساعات

البنتاغون: رئيس هيئة الأركان بحث هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية التقييمات بشأن الغزو الروسي.