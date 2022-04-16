قطر تدين اقتحام قوات الاحتلال للأقصى وتعتبره استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين

دانت الخارجية القطرية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الجمعة والاعتداء على المصلين فيه، مؤكدة على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية.

جاء ذلك خلال اتصال بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، حيث أطلع الأخير الوزير القطري على التطورات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

من جهته، أكد وزير الخارجية القطري موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الثنائي والتحرك المشترك على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

#قطر تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/NPIrSo5Qqq — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 15, 2022

واستنكر بيان لوزارة الخارجية القطرية بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، وأدان بشكل خاص قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد القبلي واعتقال المصلين داخله، مما يعد إضافة جديدة للانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد، وعدت الوزارة ذلك استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وفي شهر رمضان المبارك وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وأكدت الخارجية القطرية في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن هذه الاعتداءات المتكررة والممنهجة من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدسات المسلمين هي نتيجة لإفلات الاحتلال المتكرر من المحاسبة وخذلان المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وتقصيره في تطبيق أحكام القانون الدولي وصيانة حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على ضرورة التحرك الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أجرى يوم الخميس اتصالين هاتفيين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، تناول فيهما آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وأكد الشيخ تميم خلال الاتصالين موقف قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية.