مخاوف من كارثة بيئية.. غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة تونس

غرقت اليوم السبت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وتم إجلاء طاقمها المكون من 7 أشخاص، في وقت تحاول فيه السلطات جاهدة الحد من تلوث محتمل.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب شرق) محمد الكرّاي لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفينة غرقت اليوم بالفعل في المياه التونسية، إلا أنه حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود.

وتجتمع لجنة الكوارث في مقر محافظة قابس خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع أي تلوّث قد ينجم عن الحادث، حسب الكرّاي.

وبين الناطق الرسمي أن فريق السفينة الغارقة يتكون من قبطان جورجي و4 أتراك واثنين من أذربيجان، وقد تم نقلهم إلى المستشفى، ثم إيواؤهم في فندق وهم "في حالة عادية".

وقالت وزارة البيئة في وقت سابق اليوم السبت في بيان إن السفينة التجارية "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية وهي محملة بحوالي 750 طنا من مادة الغازوال (الديزل).

وأكدت وزارة البيئة في بيان آخر غرق السفية، وأعلنت تفعيل "الخطة الوطنية للتدخل العاجل" في حالة وجود تلوث بحري للعمل على تفادي حدوث كارثة بحرية بالمنطقة.

تحرك حكومي

وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء أمس الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

وسمح لها بالرسو على بعد حوالي 7 كيلومترات عن سواحل خليج قابس (جنوب). إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.

وأجلت السلطات التونسية الفريق المكون من 7 أشخاص من السفينة الذين أطلقوا نداء استغاثة للسلطات التونسية مساء أمس الجمعة، في حين تنقلت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى محافظة قابس لمعاينة حادثة الغرق، وفقا للوزارة.

وتابعت أن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على "تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها". لكنها شددت على أن الوضع كان "تحت السيطرة".

وتعاني شواطئ محافظة قابس من التلوّث منذ سنوات نظرا لوجود العديد من المنشآت والمصانع بالمنطقة والتي تلقي بفضلاتها الصناعية مباشرة في البحر، حسب منظمات بيئية دائما ما تندد بذلك.

كما تتركز مصانع تحويل مادة الفوسفات الملوثة بالقرب من خليج قابس، وهي منطقة صيد الأسماك ينشط فيها آلاف الصيادين.

ويعود آخر حادث بحري كانت تونس طرفا فيه إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2018 حين اصطدمت سفينة الشحن التونسية "أوليس" بالسفينة القبرصية "فيرجينيا سي إل إس" أثناء وجودها على مسافة 28 كلم من سواحل كورسيكا خارج المياه الإقليمية، مما أدى إلى تسرب للنفط قدّر آنذاك بحوالي 600 طن من الوقود.

وأظهرت التحقيقات التي قامت بها وزارة النقل التونسية أن "خطأ بشريا" كان السبب في وقوع الحادث.