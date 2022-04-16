سفارة الإمارات في تل أبيب: نتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في عيد الفصح مليئة بالسلام والمحبة
15/4/2022-|آخر تحديث: 16/4/202201:30 AM (مكة المكرمة)
نشرت سفارة الإمارات في تل أبيب الجمعة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر بمناسبة عيد الفصح لدى اليهود تمنت فيه "لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في عيد فصح مليئة بالسلام والمحبة".
ونشرت السفارة الإماراتية التغريدة باللغات العبرية والعربية والإنجليزية.
سفارة #الإمارات_العربية_المتحدة في #تل_أبيب تتمنى لشعب #إسرائيل عطلة سعيدة في #عيد_الفصح ، مليئة بالسلام والمحبة. #الإمارات_في_إسرائيل#HappyPassover pic.twitter.com/CXlePNVXQ2
— UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 15, 2022
ووقّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين تم تبادل السفراء وتدشين الخطوط الجوية المباشرة والتوقيع على الكثير من الاتفاقيات الثنائية.
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي