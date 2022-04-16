طالبان تستدعي سفير باكستان احتجاجا على ضربات جوية خلفت 42 قتيلا

استدعت الحكومة الأفغانية اليوم السبت السفير الباكستاني في كابل للاحتجاج على ضربات جوية نفذتها قوات بلاده داخل أفغانستان، وخلفت عشرات القتلى.

وقال مسؤول محلي في حكومة طالبان وسكان إن 36 شخصا لقوا حتفهم بضربات جوية نفذتها طائرات باكستانية دخلت المجال الجوي الأفغاني أمس الجمعة. ونفت باكستان تنفيذ الضربات.

وقال بيان أصدرته الخارجية الأفغانية إن السبب في استدعاء السفير الباكستاني في كابل هجماتٌ وقعت في الآونة الأخيرة في إقليمي خوست وكونار، وإن السفير تسلم مذكرة احتجاج لتسليمها إلى إسلام آباد.

وقُتل 5 أطفال وامرأة على الأقل في شرقي أفغانستان بصواريخ أطلقها الجيش الباكستاني عبر الحدود فجر اليوم السبت، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الغارات إلى 42 فردا.

وأفاد مسؤول حكومي بأن "مروحيات باكستانية قصفت 4 قرى قرب خط ديورند في إقليم خوست".

وأضاف "تم استهداف منازل مدنيّة فقط وسقط ضحايا"، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وعرضت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الخاصة الرائدة في أفغانستان لقطات لمنازل دمرت في الهجوم.

وقال رسول جان، وهو من سكان خوست، للقناة إن "جميع المستهدفين مدنيون أبرياء لا علاقة لهم بحركة طالبان أو الحكومة. لا نعرف من هو عدونا؟ ولماذا تم استهدافنا؟".

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة العام الماضي في أفغانستان، تصاعد التوتر الحدودي بين الجارتين، وتقول باكستان إن جماعات متشددة تشن عليها هجمات من الأراضي الأفغانية.

وتنفي طالبان إيواء مسلحين باكستانيين، لكنها غاضبة أيضا من سياج تقيمه إسلام آباد على الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 2700 كيلومتر وتعرف باسم خط ديورند، علما أنها رسمت في الحقبة الاستعمارية.