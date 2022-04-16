رشاد العليمي يعتبر المجلس الرئاسي مرحلة جديدة والحكومة اليمنية تنسق لبدء رحلات جوية عبر صنعاء

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن نتائج المشاورات اليمنية التي عُقدت في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي تمثل مرحلة جديدة من العمل لرفع معاناة اليمنيين نتيجة ما سماه "انقلاب المليشيات الحوثية"، في حين أعلنت الحكومة التنسيق مع مصر والأردن لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأضاف -في أول اجتماع للمجلس- أن يده ممدودة للسلام، مشيرا إلى أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أمن اليمن وشعبه لهزيمة أي مشاريع -وصفها بالدخيلة- تستهدف تحويل اليمن إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج، وفق تعبيره.

من جهة ثانية، قال بيان للخارجية الأميركية إن الجهود الدبلوماسية الأميركية حققت نتائج ملموسة تعمل على تحسين حياة اليمنيين وتعزيز السلام في اليمن، وذلك في نهاية رحلة قام بها المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ إلى السعودية والأردن والإمارات والكويت وقطر لمدة 3 أسابيع.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم، الذي وصفته بالإيجابي والفريد، عن طريق تأمين وقف دائم للقتال وضمان عملية سلام شاملة.

ودعت جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة لمطالب اليمنيين بالسلام من خلال اختيار الحوار والتعاون مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية أنها نسقت مع سلطات مصر والأردن لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة على تويتر مساء أمس الجمعة، "انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وجهت ‎الحكومة اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى ‎مطار صنعاء".

وأضاف ابن مبارك أنه قد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل.

وفي الأول من أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي مع ترحيب سابق من التحالف السعودي الإماراتي والقوات الحكومية، والحوثيين الموالين لإيران.

ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

ويشار إلى أن المطار مغلق أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف السعودي الإماراتي منذ 2016، بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف الذي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.