بوتين يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

أعلن الكرملين اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقش معه الوضع في أوكرانيا وعملية تسوية الصراع في اليمن.

ووفقا للكرملين فقد شدد بوتين على أهمية التنسيق والعمل المشترك الإيجابي بين موسكو والرياض ضمن إطار "أوبك+"، بهدف ضمان استقرار أسعار أسواق النفط العالمية.

ووفق بيان رسمي سعودي، فقد أكد ولي العهد مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا بما يحقق الأمن والاستقرار. وفق تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وأعرب الجانبان عن سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط بين بلديهما.