حبس محام مصري.. فهل السبب هو مسلسل الاختيار؟

القاهرة- قال محامون مصريون إن زميلهم نبيل أبو شيخة يواجه اتهامات من النيابة العامة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على إثر منشورات منسوبة لحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسخر من المسلسل التلفزيوني "الاختيار" الذي يعرض رؤية السلطة لأحداث مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 وما تلاها من تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي؛ وذلك بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي لمصر.

وكشف محامون عن أن النيابة العامة أمرت الثلاثاء الماضي بحبس أبو شيخة 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعدما تناول بشكل ساخر أداء الممثل ياسر جلال الذي يؤدي دور الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزير للدفاع عام 2013 في المسلسل المذكور.

وأوضحت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على المحامي المصري الأحد الماضي من منزله في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة.

وطالبت المنظمة الحقوقية مجلس نقابة المحامين بالتدخل الفوري لدى السلطات المعنية لإطلاق سراح زميلهم "ووقف اعتقاله التعسفي على خلفية تعبيره الحر عن رأيه"، وفق بيان صادر عنها.

تم القبض على الأستاذ/نبيل أبو شيخة. المحامى بشبين القناطر وحبسه 15يوم بسبب منشورات على الفيس فى جمهورية المغول.. pic.twitter.com/vWdFagZAhj — جمال العشرى (@gamalashery21) April 13, 2022

نفي أمني

وبعد ساعات من انتشار الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت وزارة الداخلية المصرية لتنفي الربط بين القبض على أبو شيخة ومسلسل الاختيار، مؤكدة على لسان مصدر أمني أن المحامي المقبوض عليه مؤخرا هو متهم في قضية تعود للعام الماضي وتدخل في نطاق "نيابة أمن الدولة العليا".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني -لم تذكر اسمه- قوله إن القبض على أبو شيخة جاء تنفيذا لقرار جهات التحقيق في القضية التي أصدرت أمرا بحبسه 15 يوما بسجن شبين القناطر، وأوضح المصدر أن هذا الاعتقال جاء متزامنا مع نشره عددا من التدوينات على موقع فيسبوك تنتقد مسلسل الاختيار، لكن هذا الربط بين الحدثين لا علاقة له بالواقع، على حد قول المصدر الأمني.

وتلزم المادة 591 من التعليمات العامة للنيابات وكلاءَ النيابة بإخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين، مهنية كانت أو غير مهنية، مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

الاختيار 3

ومنذ بدء عرضه مع بداية شهر رمضان أثار مسلسل الاختيار حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب تطرقه للفترة السياسية العصيبة التي سبقت الانقلاب العسكري الذي وقع في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ويتناول العمل الدرامي الأحداث التي وقعت قبل نحو عقد من الزمن بنوع من التحيز الكامل لرؤية السلطة الحالية لما جرى وقتئذ مع تغييب تام لباقي الرؤى السياسية.

إلى ذلك يعرض الاختيار مقاطع فيديو حقيقية للرئيس المعزول محمد مرسي وقت توليه رئاسة البلاد وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي كانت ينتمي لها، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الدراما المصرية أن يتم خلط أحداث درامية بأخرى واقعية باستخدام مقاطع مسربة.

والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتمثيل كريم عبد العزيز وياسر جلال، وأحمد عز، وأحمد السقا، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعود ملكيتها للمخابرات المصرية.

الأكاذيب التي يحكيها مسلسل الاختيار 3 هي حقائق الغد

الإخوان رفضوا تدوين ونشر ما لديهم بخصوص هذه الفترة

خوفا من أن يسجل التاريخ بعض أخطاء وقعوا فيها

بل وحاربوا كل من حاول تسجيل ما رآه وعاصره لذا ستصير أكاذيب الاختيار هي الرواية الوحيدة التي سيستمع إليها الشعب المصري جيلا وراء جيل — عاصم عبد الماجد (@AsemAbdelMajed) April 8, 2022

– بيقولك هيمشوا الإخوان ف أول 10 حلقات من مسلسل الإختيار

= طب و باقي المسلسل ؟!!!

– هيجيبوا قروض و يعملوا بيها كباري 🤣 pic.twitter.com/2nvLE5zxgm — صاحب السعادة (@Happiness_owner) April 10, 2022

بخصوص مفاجأة مسلسل الاختيار النهاردة تسجيل وتوثيق دخول قاسم سليماني قائد الحرس الثورجي الايراني لمصر إبان حكم الاخوان ودخل بشخصية وهمية وباسبورات مزور ولما دخل مصر اتبعتله ع واتساب بصور توثق لحظة دخوله مصر وصور الباسبور المزور بعدها مشي فورا.

تحية لرجال الظل طبتم أينما كنتم 👋🏼 — Bassem Amin (@Bassem_261) April 9, 2022

من سخرية إلى حزن

ولقي خبر القبض على محام بسبب السخرية من عمل درامي تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث عبر كثيرون عن حزنهم لما وصل إليه مناخ الحريات في مصر لدرجة اعتقال مواطن بسبب رأيه حول مسلسل تلفزيوني.

القبض على المحامي نبيل أبو شيخة بتهمة نشر منشورات ساخرة ضد الممثل ياسر جلال!

كلنا الرئيس ياسر جلال! — سليم عزوز (@selimazouz1) April 15, 2022

القبض على الأستاذ/ نبيل أبو شيخة المحامي من شبين القناطر وحبسه ١٥ يوم بتهمة نشر تدوينات تنتقد أداء ياسر جلال الممثل فى مسلسل الإختيار …… يسقط يسقط الفاشل ياسر جلال pic.twitter.com/XWuSBkqLdt — Hisham Kassem (@hishamkassem) April 15, 2022

القبض على المحامي نبيل أبو شيخة وحبسه 15 يوم بتهمة نشر بوست كوميدي علي الفيس عن #ياسر_جلال في مسلسل #الإختيار٣ أنا حاسس أني السيسي بعد رمضان هيعمل مؤتمر ل ياسر جلال ويقوم يديله التحيه أنه أنقذ مصر 😂😂#الاختيار٣ #كوميديا_سودا_ومنيله_بطين pic.twitter.com/rlkRqkCPzy — Dr_JOSEPH (@E_Y_joseph94) April 15, 2022

فيه واحد اسمه #نبيل_ابو_شيخه محامي اتقبض عليه عشان كان عامل شير لكوميكس عن ياسر جلال في الاختيار ! 🤦🏽‍♀️ قصة #أيمن_هدود بتتكرر يا مصر ! — الكنداكة (@Egyptian_Nubian) April 15, 2022

جدير بالذكر أنه في عام 2020، رشحت الجمعية القانونية في بريطانيا 5 محامين مصريين معتقلين بالسجون لأسباب سياسية لجائزة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا.

وضمت قائمة المحاميين المصريين المرشحين ماهينور المصري، ومحمد رمضان، وزياد العليمي، وهيثم محمدين، ومحمد الباقر.

وفي مارس/آذار الماضي، أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان عام 2021، إلى استمرار تردي الأوضاع الحقوقية في مصر، وذكرت في هذا السياق أن آلاف الأشخاص معتقلون بصورة تعسفية في ظل تواصل قمع الحق في حرية التعبير بشدة وقمع الأصوات المنتقدة عبر شبكة الإنترنت.

كما أكدت المنظمة الحقوقية الدولية وفاة ما لا يقل عن 56 شخصا في أماكن الاحتجاز، وصدور أحكام بالإعدام عقب محاكمات جائرة بصورة فادحة.