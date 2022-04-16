اشتباكات بين مسلمين وهندوس في نيودلهي

قالت الشرطة الهندية إن اشتباكات اندلعت بين هندوس ومسلمين في العاصمة الهندية (نيودلهي) اليوم السبت، وأدّت إلى وقوع مصابين، بينهم رجال شرطة.

وأفاد شهود عيان بأن أعمال العنف اندلعت بين مسلمين وهندوس أثناء مهرجان هندوسي في جاهانجيربوري، إحدى ضواحي نيودلهي، وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في الواقعة.

وقال ديبيندرا باتاك، وهو مسؤول بالشرطة في جاهانجيربوري، "لم نتأكد بعد من عدد الجرحى، أصيب بعض رجال الشرطة أيضا".

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أيام من أعمال عنف ديني مماثلة في 3 ولايات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ردّد محتجون في العاصمة الهندية (نيودلهي) هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين إن السلطات استهدفت بعنف مسلمين في أعقاب اشتباك بين هندوس ومسلمين في مناطق بـ3 ولايات يحكمها حزب مودي القومي الهندوسي.

ووقعت الاشتباكات في مهرجان ديني الأحد الماضي، وردّت الشرطة بفرض حظر تجول في إحدى المدن وحظر التجمعات لأكثر من 4 أفراد في بعض مناطق في الولايات الثلاث.

وهدمت السلطات المحلية منازل ومتاجر لمشتبه بهم من المسلمين في ولاية ماديا براديش في أعقاب أعمال عنف، حسب مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه.

وفي ولاية جوجارات، مسقط رأس مودي، هدمت السلطات متاجر مؤقتة مملوكة لأشخاص يعتقد أنهم شاركوا في أعمال شغب قُتل فيها رجل، حسب ما قال مسؤول في منطقة أناند بولاية جوجارات حيث اندلعت الاشتباكات.

وقالت الشرطة والسلطات المحلية إنها لا تنحاز لأي طرف وتعمل في إطار القانون.

واتهم ساسة المعارضة حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بإذكاء التوتر بين الغالبية الهندوسية والمسلمين في الولايات التي يحكمها.

وبعد اشتباكات الأسبوع الماضي، أصدر زعماء 13 حزبا معارضا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى التعايش بسلام وتجنب العنف.

وأمس الجمعة، ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش القبض على 9 أشخاص من جماعة هندوسية متشددة يشتبه في قيامهم بإحراق منزل رجل مسلم تزوج امرأة هندوسية.