لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا
15/4/2022-|آخر تحديث: 15/4/202204:52 AM (مكة المكرمة)
دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ51 مع اعتراف روسيا بتكبدها أكبر خسائرها إثر غرق الطراد موسكفا الذي يعد سفينة القيادة في الأسطول الروسي بالبحر الأسود، ووصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) غرق هذا الطراد بأنه "ضربة كبيرة" للبحرية الروسية في البحر الأسود. في حين توقعت السفيرة الأوكرانية في واشنطن تدمير مزيد من "سفن الغزاة".
وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ51 من هذه الحرب:
سي إن إن (CNN) عن المتحدث باسم البنتاغون:
- ما حصل للطراد موسكو يعتبر بوضوح ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.
- سيكون لفقدان الطراد موسكو تأثير على قدرات روسيا.
- الطراد موسكو كان في مدى يتيح للأوكرانيين استهدافه بصاروخ "نبتون".
- رأينا مؤشرات على أنه تم إنزال بعض البحارة من الطراد موسكو على متن قوارب نجاة.
- من المحتمل وقوع خسائر بشرية بالطراد موسكو حتى في حال وقوع انفجار داخلي.
سي إن إن (CNN) عن السفيرة الأوكرانية بواشنطن أوسكانا ماركاروفا:
- المساعدات الأميركية الأخيرة بقيمة 800 مليون دولار رائعة وتشمل كل ما نحتاجه.
- لن نستسلم وسنواصل القتال ونتوقع تدمير مزيد من سفن الغزاة.
- الطراد موسكوفا هو أحد سفن روسيا الرئيسية في البحر الأسود.
رويترز عن وسائل إعلام محلية: سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خيرسون الجنوبية
البنتاغون: غرق الطراد موسكوفا ضربة كبيرة للأسطول الروسي.
وزارة الدفاع الروسية:
- الطراد موسكوفا غرق متأثرا بعاصفة أثناء عملية سحبه.
- طاقم الطراد موسكوفا أجلي إلى سفن تابعة لأسطول البحر الأسود.
- الطراد موسكوفا غرق بعد أن فقد توازنه بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الحريق.
- ريا نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية: الطراد موسكفا غرق.
المصدر : الجزيرة