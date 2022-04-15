لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ51 مع اعتراف روسيا بتكبدها أكبر خسائرها إثر غرق الطراد موسكفا الذي يعد سفينة القيادة في الأسطول الروسي بالبحر الأسود، ووصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) غرق هذا الطراد بأنه "ضربة كبيرة" للبحرية الروسية في البحر الأسود. في حين توقعت السفيرة الأوكرانية في واشنطن تدمير مزيد من "سفن الغزاة".

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ51 من هذه الحرب:

منذ 15 ساعة

سي إن إن (CNN) عن المتحدث باسم البنتاغون:

ما حصل للطراد موسكو يعتبر بوضوح ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.

سيكون لفقدان الطراد موسكو تأثير على قدرات روسيا.

الطراد موسكو كان في مدى يتيح للأوكرانيين استهدافه بصاروخ "نبتون".

رأينا مؤشرات على أنه تم إنزال بعض البحارة من الطراد موسكو على متن قوارب نجاة.

من المحتمل وقوع خسائر بشرية بالطراد موسكو حتى في حال وقوع انفجار داخلي.

منذ 16 ساعة

سي إن إن (CNN) عن السفيرة الأوكرانية بواشنطن أوسكانا ماركاروفا:

المساعدات الأميركية الأخيرة بقيمة 800 مليون دولار رائعة وتشمل كل ما نحتاجه.

لن نستسلم وسنواصل القتال ونتوقع تدمير مزيد من سفن الغزاة.

الطراد موسكوفا هو أحد سفن روسيا الرئيسية في البحر الأسود.

منذ 16 ساعة

رويترز عن وسائل إعلام محلية: سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خيرسون الجنوبية

منذ 16 ساعة

البنتاغون: غرق الطراد موسكوفا ضربة كبيرة للأسطول الروسي.





منذ 16 ساعة

وزارة الدفاع الروسية: