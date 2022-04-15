بموجب اتفاق تعرض لانتقادات.. بريطانيا سترحل طالبي اللجوء إلى رواندا

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس عن اتفاق يتيح لبلاده إرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش إلى رواندا.

وقال جونسون في كلمة ألقاها قرب دوفر في جنوب شرقي إنجلترا "اعتبارا من اليوم أي شخص يدخل إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير/كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى رواندا".

وأضاف جونسون أن رواندا -الواقعة شرقي أفريقيا- ستكون قادرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني رواندا بأنها "من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلها في استقبال المهاجرين وإدماجهم".

والعام الماضي، وصل أكثر من 28 ألف شخص من فرنسا إلى بريطانيا عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة، ولقي العشرات منهم حتفهم غرقا.

وخلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إلى كيغالي الخميس، أكدت السلطات الرواندية أنها وقعت "اتفاق شراكة" مع بريطانيا بملايين الدولارات.

وتحدثت باتيل عن محتوى الاتفاق خلال مؤتمر صحفي في كيغالي مع وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا.

وقال بيروتا إن رواندا ترحب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة، مضيفا أن تاريخ بلاده الحديث منحها صلة وثيقة بمحنة أولئك الذين يبحثون عن الأمان في أرض جديدة.

انتقادات واحتجاجات

وأثار الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات من قبل المعارضة العمالية التي وصفته بغير الأخلاقي.

وبالتزامن، تجمع متظاهرون وسط لندن تنديدا بالاتفاق.

كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس عن معارضتها الشديدة للاتفاق، وقالت إن طالبي اللجوء يستحقون التعاطف، مضيفة أنه لا يمكن التعامل معهم كسلعة.

بدورها، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالاتفاق، وقالت إن رواندا لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية، وتحدثت عن انتهاكات تعرض لها لاجئون على الأراضي الرواندية.

وفي السياق نفسه، قالت منظمة "دتنشن أكشن" (Detention Action) المعنية بالدفاع عن اللاجئين، إن الأشخاص الذين سيتم إرسالهم من بريطانيا إلى رواندا "سيواجهون على الأرجح اعتقالا لمدة غير محددة في ظل حكومة تعرف باضطهادها العنيف للمعارضة"، وفق تعبيرها.