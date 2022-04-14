وكالة الطاقة الذرية: إيران تفتح ورشة جديدة لأجهزة الطرد المركزي في نطنز

ذكرت وكالة الطاقة الذرية في تقرير أن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في نطنز لصنع قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مضيفة أن الماكينات نُقلت في الآونة الأخيرة إلى هناك من مدينة كرج.

وقالت الوكالة في التقرير السري للدول الأعضاء من دون ذكر مكان الموقع المقصود في نطنز "في 12 أبريل/نيسان 2022 استكملت الوكالة تركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع ثم أزالت الأختام من على الماكينات"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف التقرير "في 13 أبريل/نيسان 2022 أبلغت إيران الوكالة أن الماكينات ستبدأ العمل في الورشة الجديدة في اليوم نفسه".

يشار إلى أن منشأة نطنز تقع على بعد 260 كيلومترا من مدينة كاشان في محافظة أصفهان وسط إيران.

وتخوض إيران منذ سنة مفاوضات مع الغرب؛ في مسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، على أن يتيح الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على طهران مما يسمح لها بالوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج.

ونص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكنها من تطوير أسلحة نووية وهو ما نفته طهران على الدوام. لكن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، دفعا بطهران إلى التراجع عن بعض التزاماتها.