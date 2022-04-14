كشري التحرير وفتوى المصري اليوم.. مصريون يحذّرون من إيقاظ الفتنة

القاهرة- أثار إعلان السلطات المصرية -أمس الأربعاء- إغلاق فرع لسلسلة مطاعم "كشري التحرير"، بعد هجوم تعرّض له المطعم عقب ادّعاء سيدة مسيحية أنه رفض السماح لها ولطفلتها بتناول الطعام داخله قبل موعد الإفطار، تخوف عدد من المصريين من اشتعال فتنة في البلاد دون سبب حقيقي.

وحذّر رواد مواقع التواصل من المبالغة في تسليط الضوء على مثل هذه الأحداث، وأنه قد يؤدي إلى فتنة، خاصة في ظل حالة الضيق المنتشرة في الشارع المصري بسبب الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السلطات أغلقت مطعم "كشري التحرير"، فرع عباس العقاد في مدينة نصر شرقي القاهرة، "بسبب عمله دون ترخيص"، ونشرت صورا لإغلاق باب المطعم بالشمع الأحمر.

والكشري أكلة شعبية رائجة في مصر، وهي عبارة عن خليط من الأرز والمكرونة والعدس والحمص إضافة إلى بعض الصلصات والبهارات.

حي مدينة نصر يعلن إغلاق محل "#كشري_التحرير" في شارع عباس العقاد لإدارته دون ترخيص#مزيد pic.twitter.com/I91fmfOPnp — مزيد – Mazid (@MazidNews) April 13, 2022

أحداث متتالية

وشهد الأسبوع الماضي عددا من الأحداث التي تمس العلاقة بين مكونات المجتمع المصري، منها مقتل كاهن كنيسة "السيدة العذراء" أرسانيوس وديد في مدينة الإسكندرية الساحلية، بعد اعتداء شخص -قالت السلطات إنه مريض نفسي- عليه بسكين.

كما نشرت جريدة "المصري اليوم" فتوى حول حكم بيع الطعام "للكافر" في نهار رمضان، وأثار نشر الفتوى جدلا واسعا في مواقع التواصل، قبل أن تنشر الجريدة اعتذارا عن نشر الفتوى وتعد بمعاقبة من وصفتهم بالمتجاوزين.

وشهدت محافظة بني سويف واقعة ثالثة هي اختفاء سيدة مسيحية تدعى مريم وهيب (36 عاما) وابنتها الرضيعة، أثناء ذهابها لتطعيمها، قبل أن تظهر في مقطع فيديو تعلن فيه إشهار إسلامها، ثم أعلنت صحف مصرية لاحقا عودة مريم وابنتها للكنيسة.

نفسي اعرف كلكم مستغربين ليه انا عارف انها هتتمسك وهترجع للكنيسة غصب ومش هتتطلع تتكلم نهائي تحت اي ظرف عشان هتفضحهم يكفي ان الاسيس يشكر الرب ف الاعلام لكن استحالة تعمل اي مداخلة او اي بتنجان يفضحهم اللي مايتعلمش من تاريخو هيفضل جاهل #مريم_وهيب_لازم_ترجع_لبيتها — Mohamed Saud Sabra (@mohamedsaudsbra) April 14, 2022

احذروا الفتنة

ورغم تصدر وسم "مقاطع كشري التحرير" أكثر الموضوعات تداولا على موقع تويتر في مصر، فإن التغريدات المرتبطة به لم تشمل فقط دعوات المقاطعة لكن اشتملت على وجهات نظر أخرى، حيث حرص عدد من المشاركين فيه على الدعوة لعدم ظلم المطعم الذي لم يخالف القواعد والمواعيد التي أعلنها بشكل واضح منذ بداية شهر رمضان.

واستنكر عدد من المشاركين في الوسم الحساسية الزائدة في التعامل مع الأمر، مذكرين بمواقف أخرى تم فيها منع المحجبات من دخول مطاعم ومنتجعات، ولم يتم إغلاقها أو التعامل معها بهذا "التعنت".

وحذر عدد منهم من إثارة الفتنة بين مكونات الشعب المصري، ورأى بعضهم أن ما يحدث ربما يكون مدبرا لشغل الشارع المصري عن الأزمات، سواء الحالية منها مثل ارتفاع الأسعار أو المنتظرة وعلى رأسها أسعار المحروقات الجديدة التي ينتظر إعلانها خلال الساعات المقبلة.

تم اغلاق كشري التحرير ، دون أن نعرف الجريمة التي ارتكبها؟!المطعم لا يقدم الافطار الا مع آذان المغرب، فهل من تحرشت به وأقامت الدنيا كانت تجهل هذه التقاليد؟!

التحرك على قواعد مواجهة الطائفية هو ما يغذي الطائفية.. والسيدة هي المخطئة قولا واحداً، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. — سليم عزوز (@selimazouz1) April 13, 2022

الحقيقة : تزامن استشهاد أبونا أرسانيوس و بعده موقف كشري التحرير و دلوقت مشهد السيدة المختفية مريم وهيب خلاني أحس إن في يد خفية عايزة تعمل فتنة متعمدة باستفزاز المصريين المسيحيين

احفظ بلادنا من كل شر يارب احميها بارك بيوتنا وأولادنا وارفع عنا كل حزن ردي ووجع قلب

ملناش غيرك pic.twitter.com/bht99wfZbV — Mina Sabry (@MinaSab40062837) April 13, 2022

#مقاطع_كشري_التحرير

شكرا لاستجابة الدولة عشان الناس متضايقة وكده بس ايه اخبار ايمن هدهود وباقي سجناء الرأي فين من تطبيق العدالة والحرية فين القانون pic.twitter.com/Uys9Xl9ERf — Veterinarian🤫 (@Veterin09377535) April 13, 2022

يعنى انتم سبتوا كل اللى حصل فى ماسبيروا… وموضوع مينا جانيال.. وخلاص المشكله فى طبق كشرى.. الحكايه من الاخر كدا زرع فتن..علشان يلهوا الناس وكل اللى بيتكلم فيه بيساعد على ده..زرع الفتن..وكمان شغل.. بص العصفوره. يا اخوانا كفايه بقا.. كفاااايااا..فوقوا بقا..#مقاطع_كشري_التحرير — 🇾🇪NADEM🇾🇪 (@NADEM_00) April 13, 2022

#مقاطع_كشري_التحرير طب ما في محلات كتير اصحابها مسيحيين وشغاله في نهار رمضان اكل واغاني ومحدش بيقول لهم اي حاجه طالما هي مساحتهم الخاصه نفس الوضع في كشري التحرير طالما هي مساحته الخاصه ولا احنا لازم نعمل منها فتنه وان احنا متعصبين وطائفيين يا كيوت انت وهي 😂😂 pic.twitter.com/G28mEtNQG0 — نور (@qf9tU8ixYXQVn1D) April 12, 2022

انصار الحريات والحقوق صدعونا عشان محل حط لائحه ترفض السماح لوحده بلاكل قبل المغرب لماذ لم نرا هذه الهاشتاجات عندما منعت المحجبات من دخول المطاعم السياحيه والمنتجعات!؟ نفهم انتم عايزين حريه مطلقه اوبشروط ،عايزين حريه المراه ف كل الجوانب او القلع بس#مقاطع_كشري_التحرير pic.twitter.com/teuYh4DS1R — 🐺؏ُـمۘڕ ּڙڀـٰا̍د🐺 (@Omar____wolf) April 12, 2022

فيلم الست المسيحية اللي منعها كشري التحرير تاخد أكل قبل المغرب. اللي هو مش منطقي أصلا. حصل في فرع في حي القبة (قصر الطاهرة).

حي مدينة نصر قرر إغلاق فرع كشري التحرير في عباس العقاد بزفة تصوير. بحجة إنه بدون ترخيص. رغم إنه مفتوح بقاله سنين. المسخرة في #مصر بلا حدود. ولا نهاية. — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) April 14, 2022

#مقاطع_كشري_التحرير بلد عايش فيها مسلم و مسيحي و لاديني مينفعش تعاملهم كلهم على إنهم مسلمين بالغصب و العند، اللي عايز يصوم هو حر و اللي عايز يفطر لأي سبب ملكش دعوة و مش شغلك، انت شغلتك تعمل أكل و تبيعه و بس. فرض الوصاية على الناس اسمها جليطة و قلة أدب. — ᗩᕼᘻᘿᕲ 𓋹 𓂧𓅓𓎛𓄿 (@Splendid_0823) April 11, 2022

وجاء إغلاق المطعم بعد أيام من شكوى سيدة تدعى سلفيا بطرس، عبر منشور على موقع فيسبوك، قالت فيه إن إدارة المطعم رفضت السماح لها بتناول الطعام بينما كانت بصحبة طفلتها، وأضافت أن المطعم برر قراره بأنه لا يسمح بتناول المطعم داخله إلا بعد موعد الإفطار.

ومع انتشار دعوات على شبكات التواصل تطالب بإغلاق فرع "كشري التحرير"، أصدر المطعم بيانا اعتذر فيه عما حدث، وقال إن ما تعرضت له السيدة تصرف فردي من قِبل أحد الموظفين، وإن فعلته لا تعبر عن طريقة العمل داخل المطعم.