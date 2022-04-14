لقاء أميركي مصري في واشنطن يبحث التعاون الأمني ونتائج قمة النقب

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره المصري سامح شكري في واشنطن جهود الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوزيرين ناقشا خلال لقائهما في العاصمة الأميركية -أمس الأربعاء- الخطوات التالية للبناء على "اللقاء الوزاري الناجح في النقب"، وفقا للبيان.

وفي 28 مارس/آذار الماضي عقد بلينكن مع نظرائه من إسرائيل و4 دول عربية قمة وصفت بغير المسبوقة في صحراء النقب، وسط تنديد فلسطيني.

وقال البيان الأميركي أيضا إن بلينكن شكر القاهرة على دعمها العملية السياسية الليبية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

كما قالت الخارجية الأميركية إن بلينكن جدد التأكيد على أهمية قضايا حقوق الإنسان في العلاقات الأميركية المصرية، وحث شكري على إحراز مزيد من التقدم في هذا المجال.