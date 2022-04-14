ليبيا.. الدبيبة يطلق خطة لتطوير قطاعي الغاز والنفط

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية خطة لتطوير قطاع النفط والغاز، تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي في البلاد المستثناة من خفض الإنتاج الذي تفرضه منظمة دول أوبك.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية -في بيان في وقت متأخر من مساء الأربعاء- إنها اعتمدت خطة لتطوير قطاع النفط في البلاد، بهدف زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وجاء في البيان "حكومة الوحدة الوطنية حريصة على النفط الذي يعدّ المورد الوحيد، وعلى زيادة معدلات إنتاجه تزامنا مع ارتفاع أسعاره العالمية".

وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن "زيادة معدلات الإنتاج هي خطوة على طريق زيادة الإنتاج خلال السنوات الثلاث القادمة".

وفي وقت سابق، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتخطيط والخدمة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

ويهدف تشكيل اللجنة إلى تذليل العقبات أمام قطاع النفط في ليبيا لزيادة إنتاج البلاد ليصل إلى 1.4 مليون برميل نفط يوميا في نهاية العام الحالي.

وقال الدبيبة إن اللجنة المشكلة أوصت بتخصيص ميزانية لمؤسسة النفط وشركاتها، تمكنها من سداد التزاماتها المتراكمة ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين في القطاع.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة إن نتائج أعمال اللجنة التطويرية وتفاصيل الإجراءات التي تم اعتمادها في مجلس الوزراء، ستقود إلى إنهاء حالة التعثر التي تواجه قطاع النفط الليبي.

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط أبقت على استثناء ليبيا من الامتثال لقرارات خفض الإنتاج التي تصدرها المنظمة من حين لآخر، وذلك نظرا لظروف البلد الصعبة.