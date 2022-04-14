التقى المجلس السياسي للحوثيين.. المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة استغرقت 3 أيام

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ صنعاء بعد زيارة استغرقت 3 أيام التقى خلالها قيادة المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين وبحث تنفيذ وتثبيت الهدنة، فيما أكدت طهران ترحيبها بالهدنة وأهمية إجراء حوار يمني بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعلن السبت الماضي هدنة لمدة شهرين بموافقة أطراف النزاع تتوقف فيها كافة العمليات القتالية، وتتضمن تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

من جهته، كان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي قد قال إن الهدنة المعلنة ستسهّل التحركات المدنية والتجارية وستعزز وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أنها ستمكن وكالات الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين في المناطق التي شكّل فيها النزاع المسلح وانعدام الأمن تحديات كبيرة أمام إيصال المساعدة الإنسانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن وتؤكد على ضرورة رفع الحصار عن اليمنيين وإطلاق حوار يمني يمني بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني -في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين- أن بلاده تؤكد أهمية إجراء الحوار الإقليمي بين دول المنطقة.