أمير قطر يؤكد لعباس وهنية الوقوف بجانب الفلسطينيين

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالين هاتفيين، مساء الخميس، بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بحث مع الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأضافت أن أمير قطر أكد خلال الاتصالين موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد على رفض دولة قطر لكافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر.

ونقلت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس عبّرا عن تقديرهما البالغ للموقف القطري.