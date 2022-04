نفذت في عهد صدام حسين.. أكراد العراق يحيون ذكرى حملة "الأنفال" ويجددون مطالبة بغداد بتعويض الضحايا

أحيا أكراد العراق، اليوم الخميس، الذكرى الـ34 لما تعرف بحملة الأنفال التي تتهم قوات الرئيس الراحل صدام حسين بارتكابها إثر اندلاع تمرد بشمالي البلاد أواخر الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، وأودت بحياة عشرات آلاف الأكراد، في حين جددت حكومة الإقليم مطالبة بغداد بتعويض ضحايا العملية.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة بهذه المناسبة "نستذكر جريمة الأنفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق المدنيين العزل في كردستان، هُجّر الآلاف وأُخفيت جثامين الضحايا الطاهرة بمقابر جماعية كما حال أهلنا في الوسط والجنوب، وذنبهم أنهم لم يرتضوا الظلم والجور"، ودعا إلى التكاتف بين أبناء الوطن لمنع تكرار المآسي.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على حسابه في موقع تويتر "إن حملة الأنفال التي شنها رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين ضد الكرد وراح ضحيتها عشرات آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، تعد من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها خلال القرن الماضي". وأكد البارزاني أن "من واجب الحكومة العراقية التعويض عن الجرائم الكبرى التي ارتكبت ضد الشعب الكردي".

The genocidal Anfal campaign is one of the most inhumane episodes of Iraq’s history during the last century. It is imperative and it is a matter of moral responsibility for the Iraqi state to begin the process of reparations to the families of the victims of this heinous crime.

