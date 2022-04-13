50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الجاني.. السلطات الأميركية تتوقع أن يطول البحث عن منفذ هجوم نيويورك

توقع مسؤول من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) أن يطول البحث عن منفذ إطلاق النار في محطة بروكلين بمدينة نيويورك، ودعا المسؤول الأمني المواطنين لتقديم أي معلومات أو صور لديهم عن الحادث إلى الأجهزة الأمنية.

من جهتها، نشرت شرطة نيويورك صورتين لشخص يدعى فرانك جيمس تعتقد أن له علاقة بحادث إطلاق النار، وأعلنت عن رصد جائزة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الجاني.

وقالت كيشانت سوول مفوضة شرطة نيويورك إن الشرطة تحقق في الهجوم ودوافعه، لكنها لا تتعامل معه حتى الآن على أنه عمل إرهابي.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن المعلومات المتوفرة حتى الآن محدودة، وتشير إلى أن منفذ العملية كان يرتدي قناعا واقيا من الغازات، وقالت إن عمليات البحث عنه ما زالت جارية بعد تمكنه من الفرار، وأكدت أن التحقيق بدأ منذ ساعات وأن المعلومات أولية ويمكن أن تتغير.

وأعلنت الشرطة في تحديث جديد للحصيلة، أن العملية أسفرت عن إصابة 23 شخصا، بينهم 10 إصاباتهم مباشرة بالرصاص.

وأمس الثلاثاء، قالت إدارة الإطفاء بنيويورك إن 13 شخصا أصيبوا بطلقات نارية بمحطة مترو الأنفاق في حي بروكلين.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد عمليات إطلاق النار في نيويورك على مدى العامين الماضيين، وارتفاع وتيرة العنف بشكل خاص في محطات مترو الأنفاق، وفق إعلام أميركي.

وتظهر بيانات شرطة نيويورك أن هناك 617 شكوى جريمة حتى الآن هذا العام على وسائط النقل، بزيادة 68% عن العام الماضي.