أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم صبي ومحام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، في حين حذرت السلطة الفلسطينية من أن الوضع أصبح خطيرا وحساسا ويتجه بشكل متسارع نحو التدهور، ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى النفير.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد شاب (20 عاما) وإصابة نحو 15 آخرين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وقبل ذلك بنحو ساعة، قالت الوزارة إن فتى -يبلغ 14 عامًا- استشهد جراء إصابته بعيار ناري لدى اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة حوسان غربي بيت لحم جنوب الضفة واندلاع مواجهات فيها.

ومنعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الاقتراب لنقل الفتى وتقديم الإسعاف له قبل وفاته، ثم أطلقت النار وقنابل الصوت على المواطنين الذين تجمهروا وحاولوا التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي، لتصيب عددا منهم.

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن الفتى ألقى قنبلة حارقة صوب الجنود الذين "استخدموا الذخيرة الحية لمنع تهديد وشيك".

وذكرت مصادر طبية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات متفرقة في عدد من مدن الضفة الغربية مساء الأربعاء.

وفي حادث منفصل، ذكرت الوزارة في بيان أن "الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس صباح الأربعاء".

وأضافت الوزارة أن عساف، وهو المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قُتل في شارع رئيسي في نابلس قرب قبر يوسف شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الموقع لحماية مجموعة من المستوطنين دخلوا إلى القبر بزعم البدء في أعمال ترميم بعد قيام شبان فلسطينيين غاضبين بتحطيم بعض محتوياته قبل أيام.

وقال مسؤول من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن عساف كان يوصل أبناء أشقائه بالسيارة إلى مدرسة قريبة، وتوقف على جانب الطريق لمشاهدة الأحداث الجارية في منطقة القبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات أمنت المنطقة المحيطة بالقبر أثناء سير عمليات الإصلاح. وأضاف أن مئات الفلسطينيين ألقوا حجارة وقنابل حارقة على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية واستخدموا أساليب فض أعمال الشغب.

اعتقالات وملاحقات

وبحسب مصادر فلسطينية، اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال عمليات اقتحام لبلدتي سلواد وكوبر بمحافظة رام الله.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية خاصة دهمت بلدة كوبر شمال رام الله، وحاصرت منزلا قبل أن تعتقل 5 فلسطينيين.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، واستخدم الأخير الرصاص المعدني وقنابل الغاز المدمع، مما تسبب بإصابة مواطن فلسطيني بجراح.

ولم تتضح على الفور طبيعة الإصابة ولا مدى خطورتها.

وخلال عملية نفذها جيش الاحتلال في بلدة سلواد، تم الإعلان عن اعتقال فلسطيني على الأقل، بحسب مراسل الأناضول.

وبالمقابل، ذكر الجيش والشرطة الإسرائيليان أن قواتهما اعتقلت قرابة 20 شخصا يُشتبه بأنهم "إرهابيون" في عمليات الأربعاء.

ومن جهته، قال رئيس بلدية سلواد للجزيرة إن مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال جرت في البلدة، حيث استشهد شاب وأصيب 6 آخرون، وإن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي، وإنها ما زالت حتى الآن على مداخل بلدة سلواد.

الرئاسة الفلسطينية تحذر

وتعقيبا على الأحداث المتصاعدة، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة وحساسية الوضع الأخير في الضفة الغربية، معتبرة أنه قابل للانفجار، وحملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية زعزعة الاستقرار.

وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إسرائيل مسؤولية زعزعة الاستقرار عبر انتهاجها "سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية المدانة ضد أبناء شعبنا".

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب توفير الحماية الدولية وبشكل عاجل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ودعا أبو ردينة العالم إلى عدم الاكتفاء بسياسة الشجب والاستنكار، لأن الأمور ستصل إلى مرحلة الانفجار التي لا يمكن التكهن بنتائجها.

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توترا ملحوظا، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة تتسبب باندلاع اشتباكات مع فلسطينيين.

دعوة للنفير العام

ومع تصاعد التوتر في الضفة، دعا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إلى النفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة حالة التعبئة الشعبية العامة، وذلك بالتزامن مع دعوات إسرائيلية لتنفيذ مخطط "ذبح القرابين" في باحات المسجد الأقصى.

ودعت فصائل المقاومة -خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لها في غزة- إلى مزيد من الاستنفار والجاهزية دفاعا عن المسجد الأقصى.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أن غرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، واتخاذ ما يلزم لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

كما دعت الجماهيرَ الفلسطينية للخروج بمئات الآلاف والزحف الكبير، وأداء صلاة الجمعة المقبلة في المسجد الأقصى.

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب إعلان جماعات استيطانية، عبر منشورات على منصات تواصل اجتماعية، اعتزامها "ذبح قرابين عيد الفصح" بالمسجد الأقصى، وحثت أتباعها على محاولة القيام بذلك.

يشار إلى أن اليهود يحتفلون بـ"عيد الفصح" يوم الجمعة المقبل، ولمدة أسبوع.

وعودة إلى الفصائل الفلسطينية، التي ناشدت -في بيان- الأمةَ العربية والإسلامية وعلماءها و"أحرار العالم" وجميع الأحزاب القيام بتحرك شعبي أوسع ضد الاحتلال وسياساته.

استعداد إسرائيلي

في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن جيشه جاهز لكل الاحتمالات.

وأضاف -في حديث للقناة 12- أنه لا يلاحظ وجود تصعيد بالتوتر مع قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن التصعيد والانفجار مع غزة احتمال قائم بسبب ارتباط ذلك بحساسية الوضع، على حد تعبيره.

وأشار غانتس إلى أنه على تواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأنه يريد تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة حماس، وفي الوقت نفسه تعزيز الوضع الاقتصادي في الضفة.

وجاءت أقوال غانتس في وقت رجحت فيه جهات أمنية إسرائيلية إحكام الحصار العسكري على الضفة مع حلول عيد الفصح بعد غد الجمعة.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الأربعاء، إن تل أبيب تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، نافيا صحة أنباء عن اعتزام مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح في المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نفى متحدث رسمي إسرائيلي صحة أنباء عن نية مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح داخل الأقصى، قائلا إن هذه المزاعم كاذبة تماما.

وفي تغريدة له، قال رئيس قسم الإعلام العربي بالحكومة أوفير جندلمان إن تلك المزاعم روجتها "تنظيمات فلسطينية إرهابية" وجهات أخرى بغية التحريض وارتكاب عمليات إرهابية.

وأضاف جندلمان أن إسرائيل تصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة، ولن تسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في القدس أو أي مكان آخر.

وكانت حركة حماس حذرت من تنفيذ مخطط "ذبح القرابين في المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أن الفلسطينيين "لن يسمحوا بذلك مهما كان الثمن".

وكانت "جماعات الهيكل" عمدت إلى نصب خيمتين في ساحة القصور الأموية (جنوب ساحة البراق) استعدادا لنثر رماد القرابين التي ستذبح في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى.

وقالت إنها وضعت خططا -وفق زعمها- لتنفيذ الهدف "الفريد المنتظر" منذ عقود وسنوات طويلة، لاكتمال الطقوس والمراسم بالاحتفال بعيد الفصح، موضحة أنه سيتم جلب الخراف للذبح والحرق خلال أيام العيد الذي بدأ أمس ويبلغ ذروته مساء الجمعة المقبلة.