مارين لوبان تعد الناخبين بمنع ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية واليهودية وبحظر الحجاب في فرنسا

قالت مرشحة اليمين المتطرف في الدور النهائي من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، إنها تنوي -في حال فازت بالرئاسة- الاستجابة لمطلب وقف ذبح الحيوانات على الطريقة اليهودية والإسلامية.

وأضافت لوبان -في مؤتمر صحفي- أن ذلك لا يعني منع بيع اللحم الحلال و"الكوشير"، لأنها سترخص باستيراد اللحوم التي يتناولها المسلمون واليهود.

وأوضحت منافسة الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، قائلة: "لن ألغي محال بيع اللحم الحلال والكوشير، تعلمون أن عددا من الدول في أوروبا وحتى الاتحاد الأوروبي قد أصدروا تعليمات في إطار الرفق بالحيوانات وفي إطار متطلبات الصحة، تقضي بصرع الحيوانات قبل ذبحها".

وأضافت: بناء على ذلك، فأنا أتمنى الاستجابة لهذا الطلب الذي تريده أغلبية الفرنسيين، لكن هذا الأمر لا يعني نهاية الحلال والكوشير، لأنني سأرخص باستيراد هذا النوع من اللحوم.





حظر الحجاب

ومن جهة أخرى، جددت مرشحة أقصى اليمين الفرنسي عزمها على محاربة ما وصفتها "بالأيديولوجية الإسلاموية الشمولية"، وعزمها على حظر الحجاب أيضا.

وقالت: "يجب ألا نترك للأيديولوجية الإسلاموية أي فضاء، أو أن نتعامل معها بأي تسامح، ولذا أعددنا مشروع قانون يهدف إلى حظر هذا الأمر على الأراضي الفرنسية، وحظر التمويل والجمعيات التي تروج لها، والفضاءات التي تدرّس فيها هذه الأيدولوجيات".

وتابعت لوبان: "أعتبر أن الحجاب الإسلاموي هو رمز لتلك الأيديولوجية الشمولية، ولهذا أتمنى تخليص كل النساء من الحجاب".

نتائج ومشروع

وكان مرشح الوسط الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تصدّر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، بحصوله على 28.1% من الأصوات وفق النتائج الأولية، في وقت حلّت فيه مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان في المرتبة الثانية بنسبة 23.3%، ليتواجه المرشحان في جولة الإعادة المقررة في 24 أبريل/نيسان الحالي.

وقال ماكرون -في مقر حملته عقب الإعلان عن النتائج الأولية للاقتراع- إن "مشروعه أفضل بكثير من مشروع أقصى اليمين"، في إشارة إلى منافسته لوبان التي سبق أن هزمها في انتخابات عام 2017.

ويوم أمس الثلاثاء، زعم الرئيس الفرنسي أن لوبان تريد بشكل غير معلن أن تُخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته بمدينة مولوز شرقي فرنسا، أشار ماكرون إلى حقيقة أن لوبان قالت إنها تريد الامتناع عن دفع رسوم الاتحاد الأوروبي، وتغيير بعض جوانب العلاقة الفرنسية معه.

وقال ماكرون: "حاول البعض ذلك، وواجهوا مشاكل"، مضيفا أن "هذا يعني أنها تريد الخروج، لكنها لا تعتقد أن لديها الثقة لقول ذلك"، وأضاف: "لقد وضعت في برنامجها أنها تريد إنشاء تحالف للدول القومية".