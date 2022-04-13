يواجه تهمة عمل إرهابي.. شرطة نيويورك تقبض على مطلق النار في مترو الأنفاق

أوردت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن شرطة نيويورك قبضت على مشتبه به في إطلاق النار بمحطة مترو أنفاق في بروكلين، بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم الذي خلف عددا من الجرحى.

وكانت الشرطة ذكرت اسم فرانك جيمس (62 عاما) كمشتبه به في الهجوم. وأوردت شبكة "سي إن إن" أن شرطيَين رصداه في أحد شوارع مانهاتن واقتيد إلى الحجز. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون إحاطة صحفية في هذا الشأن في وقت لاحق الأربعاء.

وكانت الشرطة تبحث منذ أكثر من 24 ساعة عن فرانك جيمس المشتبه به في إطلاق النار على أحد قطارات الأنفاق في جنوب بروكلين، وقالت السلطات الأميركية إن مطلق النار سيلاحق بتهمة شن هجوم إرهابي.





والثلاثاء، ألقى مسلّح قنبلة دخانية في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك واضعا قناعا واقيا من الغاز قبل أن يطلق النار، ما أدى إلى جرح 23 شخصا من بينهم 10أصيبوا بطلقات نارية.

وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل "كنا محظوظين فعلا لأن الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ".

والأربعاء، تلقى سكان نيويورك رسالة "طارئة" على هواتفهم تطلب منهم تقديم أي معلومة مفيدة للمحققين. وعرضت مكافأة مقدارها 50 ألف دولار أميركي في المقابل.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد عمليات إطلاق النار في نيويورك على مدى العامين الماضيين، وارتفاع وتيرة العنف بشكل خاص في محطات مترو الأنفاق، بحسب إعلام أميركي.

وتظهر بيانات شرطة نيويورك أنه كان هناك 617 شكوى جريمة حتى الآن هذا العام على وسائط النقل، بزيادة 68% على العام الماضي.