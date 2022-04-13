عوامل عديدة تؤثر في قراءة الأوكرانيين لنهاية الحرب في بلادهم. وعلى اختلاف السيناريوهات التي يتوقعونها لهذه الحرب، فإنهم يجمعون على أن بلادهم ستدفع ثمنا باهظا على مختلف الصعد الإنسانية والاقتصادية والبنى التحتية.

أوكرانيا- الحرب وتداعياتها عنوان رئيس لأحاديث الناس في أوكرانيا، وقضية رئيسية يخوض في تحليلها وتوقع شكل نهايتها المسؤولون والخبراء على حد سواء، خاصة أن سيناريوهات النهاية كثيرة، ومنها ما يظهر وما يتبدد.

وعوامل عديدة تؤثر في قراءة الأوكرانيين لنهاية الحرب، ولعل أبرزها استمرار الحشود العسكرية الروسية الضخمة على حدود البلاد، وخاصة الشرقية المتاخمة لإقليم دونباس، واستمرار القتال على عدة جبهات رغم انسحاب القوات الروسية من بعضها، إضافة إلى تعثر "المفاوضات الصعبة" -حتى الآن- في الوصول إلى نتائج "سلمية".

وفيما يأتي أبرز الآراء التي يطرحها المسؤولون والخبراء الأوكرانيون، كتوقعات لنهاية الحرب:





النهاية قريبة جدا

في الأيام الأولى للحرب، كان من أبرز التوقعات التي اقتنع بها غالبية الأوكرانيين، ما صدر عن المستشار في مكتب الرئاسة الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، الذي قال إن العمليات العسكرية ستنتهي تماما في نهاية أبريل/نيسان الجاري، أو بدايات مايو/أيار المقبل.

ويستند أريستوفيتش في تحليله إلى الخسائر التي منيت بها القوات الروسية، مما دفعها إلى الفرار من مناطق الشمال، وتركيز وجودها في مناطق الشرق والجنوب؛ معتبرا أنه "لن يكون لديها ما تقاتل به بعد ذلك".





حرب طويلة الأمد

صحفي الحروب ورئيس تحرير موقع "تسينزور" (الرقابة) يوري بوتوسوف، يتوقع مسارا مغايرا تماما، تكون فيه الحرب طويلة الأمد، لأن "روسيا بدأت تعبئة جديدة في صفوفها، ولا تزال تحتفظ بميزة التفوق الكبير في أعداد الدبابات والمدفعية والطائرات والمروحيات والصواريخ وغيرها".

وفي هذا السياق، يرى بوتوسوف أن "بوتين لن ينسحب بسرعة من الشرق والجنوب كما فعل في الشمال، لأن ذلك سيكون هزيمة واضحة له".





الحسم يؤثر على التفاوض

وفي ظل حشد عسكري روسي كبير حول إقليم دونباس شرقا، تؤكد هيئة الأركان الأوكرانية استعداد قواتها لمعارك "حاسمة"، لكن لهذا الأمر تداعيات على عملية التفاوض.

وفي هذا الصدد، يرى المستشار في مكتب الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، عضو الفريق الأوكراني للتفاوض مع الجانب الروسي، أن "النصر في دونباس سيمكننا من فرض شروطنا في المفاوضات".

ويعتبر الصحفي بوتوسوف أن "بوتين يصعّد ولا يريد السلام. هذا واضح. ولا يمكن إجراء مفاوضات حتى انتصار أوكرانيا في الجبهة".

ويضيف "لن يتوقف الشعب الأوكراني حتى يدمّر المحتلين الروس على جميع الأراضي، بما في ذلك إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، حتى لا نعود إلى وضع ما قبل 24 فبراير/شباط".





صراع مجمد وحرب باردة

وفي سياق "الحلّ العسكري" أيضا، يرى مراقبون أن البلاد قد تشهد قريبا حرب استنزاف ضد وجود القوات الروسية على الأراضي التي سيطرت عليها، وأن دعم الغرب سيلعب دورا كبيرا في هذه الحرب.

يقول رئيس مركز المبادرات الديمقراطية إيهور كوهوت "الغرب دخل الحرب فعلا بصورة غير مباشرة، بدعم سخي لأوكرانيا وفرض عقوبات قاسية لا تتوقف على روسيا".

ويضيف للجزيرة نت "أعتقد أننا سنكون بعد أسابيع أمام حرب استنزاف، أو صراع مجمد في الشرق والجنوب، وهذا يعتمد على نتائج المفاوضات؛ كما ستكون هناك حرب باردة جديدة مزدوجة، بين روسيا وأوكرانيا، وبين روسيا والغرب".





نصر بخسائر هائلة

وسواء كانت نهاية العمليات العسكرية قريبة أو بعيدة، يكاد يجمع المسؤولون والخبراء والعامة في أوكرانيا على نظرة متفائلة بالنصر، لكنهم يقرّون بثمنه الباهظ.

يقول المحلل العسكري فلاديسلاف فيتكو "ستنتصر أوكرانيا، فلدينا إرادة أبهرت الجميع، ودعم كبير بسلاح يتفوق بدرجات على سلاح القوات الروسية التي تراجعت معنويات جنودها، لكن النصر سيتحقق مع خسائر فادحة ودمار واسع، لأننا نتعامل مع الروس، والتدمير نهجهم".

ويضيف للجزيرة نت أنه "انتصار سيقضي على تهديدات روسيا لأوكرانيا وأوروبا، وسيكون واحدا من أهم أحداث القرن 21".