من الحقيبة النووية إلى إعلان الحرب والسلم.. تعرف على صلاحيات الرئيس الفرنسي

باريس– من مفاتيح الحقيبة النووية وشيفراتها السرية، إلى إعطاء الأوامر بالحرب والسلم بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتعدد مهام وصلاحيات الرئيس الفرنسي، وفق الدستور والأعراف السياسية المتداولة.

ويتمتع رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي الفرنسي بصلاحيات تنفيذية واسعة كفلها له دستور الجمهورية الخامسة الصادر في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 1958، إبان حكم شارل ديغول.

وبعد التعديل الدستوري الذي جرى في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 1962، أصبحت عملية انتخاب رئيس الجمهورية تتم بالاقتراع العام المباشر، بعدما كان انتخابه مقتصرا على البرلمان.

ورغم أن هذا الدستور ينص على تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة في عدة مجالات، فإنه عمليا منذ عام 1959 وبحكم الممارسة السياسية على أرض الواقع؛ احتكر رئيس الدولة مجالي الدفاع والدبلوماسية.

وكان رئيس الجمهورية الفرنسية ينتخب لعهدة رئاسية تمتد 7 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وقد قام الرئيس جاك شيراك (1995-2007)، في آخر عهدته الأولى عام 2000 بتعديل القانون الدستوري، فأصبح التقليص في العهدة الرئاسية الواحدة من 7 إلى 5 أعوام.

ويمارس الرئيس الفرنسي مهامه من قصر "الإليزيه"، أما رئيس الحكومة الذي يعينه الرئيس فيمارس مهامه من قصر "ماتينيون". ويعتبر الرئيس الممثل الأول للسلطة التنفيذية.

وفيما يلي أهم الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية:

وفق المادة الخامسة من الدستور الفرنسي، يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور. ويضمن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة، فهو حامي الاستقلال الوطني ووحدة أراضي البلاد.

هو القائد الأعلى للجيوش والقوات المسلحة الفرنسية، وهو المخول عمليا بإعلان الحرب والسلم، وفي هذا السياق وحده الرئيس يقرر توقيت استخدام السلاح النووي، وهو المخول بالضغط على "الزر" النووي وهو من يملك مفاتيح الحقيبة النووية وشيفراتها السرية.

ورغم أن المادة 35 من الدستور تنص على أن "البرلمان هو المخول بالتصريح لإعلان الحرب"، فإن هذا النص عمليا لم يطبق قط حتى اليوم.

للرئيس أيضا حق إصدار قرار التدخل العسكري خارج الأراضي الفرنسية، وأمام الحكومة مهلة مدتها 3 أيام لإخطار البرلمان بالقرار، وهو الذي يعود إليه أمر النظر في إمكانية تمديد التدخل من عدمه بعد 4 أشهر من بدئه.

يترأس الرئيس مختلف المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني، والتي تحدد إستراتيجية الردع والعمليات الخارجية ومكافحة الإرهاب.

يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه بتقديم الأخير استقالة الحكومة. وباقتراح من رئيس الوزراء، يعين أعضاء الحكومة الآخرين وينهي مهامهم.

يرأس مجلس الوزراء ويوقع المراسيم والقرارات. ويعين الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن الإدارة. وقد تم تنظيم هذه التعيينات بشكل أفضل منذ التعديل الدستوري لعام 2008.

يحاور الرئيس قادة الدول الأخرى، باعتباره الممثل الأعلى للدبلوماسية الفرنسية، ويتفاوض ويصادق على المعاهدات الدولية. كما يملك وفق المادة 13 من الدستور صلاحية إسناد الوظائف العسكرية والمدنية في الدولة، وتعيين السفراء (المادة 14).

على المستوى التشريعي، يقدم رئيس الجمهورية بعض مشاريع القوانين للاستفتاء. ويصدر القوانين التي يقرها البرلمان.

وتخول المادة 12 من الدستور للرئيس الفرنسي صلاحية حل الجمعية الوطنية، ولكن بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي البرلمان بغرفتيه "الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ"، ولكنها استشارة ليست ملزمة له.





تتيح المادة 30 من الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية بطلب من الحكومة أو الأغلبية البرلمانية. كما يمكنه حل مجلس الأمة.

تعطي المادة 16 من الدستور للرئيس صلاحيات استثنائية، ويمكنه أن يتخذ قرارا بأن يمارس وحيدا جميع الصلاحيات في حال وجود تهديد للاستقلال أو المؤسسات الوطنية.

ولم تطبق المادة 16 من الدستور حتى الآن إلا مرة واحدة في عهد الجنرال ديغول وفي الفترة من 23 أبريل/نيسان إلى 29 سبتمبر/أيلول 1961، بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في الجزائر.