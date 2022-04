عاصفة ترابية تضرب العراق للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع

ضربت عاصفة ترابية، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، مناطق واسعة في العراق، واضطر كثيرون إلى اللجوء للمستشفيات بسبب إصابتهم بحالات اختناق، وأدت العاصفة لإغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين فترة قصيرة.

وبدا مدى الرؤية منخفضا جداً صباح اليوم في أغلب مناطق وسط البلاد بينها العاصمة بغداد التي لفها ضوء برتقالي بسبب السحابة الرملية المنخفضة. ووضع عدد كبير من المارة أقنعة طبية لتجنب الغبار الذي غطى المباني والسيارات بطبقة صفراء.

#Iraq : Suffocating dust storm again in #Baghdad – leading to cancellation of flights #مطار_بغداد #بغداد pic.twitter.com/oRxwsdwZAd

— sebastian usher (@sebusher) April 12, 2022