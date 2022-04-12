زيلينسكي يعلن القبض على نائب أوكراني حليف لبوتين

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، توقيف النائب ورجل الأعمال فيكتور ميدفيدشوك المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتواري منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في "عملية خاصة".

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورة تظهر ميدفيدشوك قيد الاعتقال وهو يرتدي زيا عسكريا أوكرانيا.

وقال المنشور الرئاسي إن ميدفيدشوك اعتقل في عملية خاصة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعبر حسابه على تليغرام، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تم تنفيذ عملية خاصة من قبل جهاز الأمن، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية لاحقا.

وكان رجل الأعمال قد وضع قيد الإقامة الجبرية حيث يحاكم بتهم الخيانة، قبل أن يتمكن من الفرار في فبراير/شباط الماضي.

ويتزعم السياسي المقرب من الرئيس الروسي حزب "منصة من أجل الحياة" ويشغل مقعدا في البرلمان الأوكراني.