تايمز: القوات الأوكرانية بدأت استخدام صاروخ مارتليت البريطاني المتطور ضد المسيرات الروسية

أوردت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية أن القوات الأوكرانية أطلقت -الأحد الماضي- صاروخا بريطانيا متطورا ضد طائرة روسية مسيّرة في أول استخدام له في أوكرانيا ونجح في تحطيمها بكفاءة عالية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الصاروخ يُسمى "مارتليت" (LMM)، وهو صاروخ خفيف الوزن متعدد المهام موجه بالليزر أرسلته بريطانيا سرا إلى أوكرانيا.

وقالت إن الصاروخ تم تصويره عندما كان يطلقه جندي أوكراني الأحد الماضي. وتُظهر لقطات الهجوم الجندي وهو يصوب قاذفة كتف على طائرة استطلاع مسيرة من طراز "أورلان-10" (Orlan-10) في منطقة خاركيف قبل إطلاق الصاروخ، الذي تبلغ سرعته 1100 ميل في الساعة.

هتافات أوكرانية

وسُمعت الهتافات بعد لحظات بعد أن أصاب الرأس الحربي المسيرة الروسية بعبوة ناسفة مركزة وبعد انفجار شظايا. وأظهرت الصور الطائرة المحطمة، والتي تكلف بناؤها ما يعادل 92 ألف جنيه إسترليني، وهي تفقد كلا الجناحين بعد إصابتها.

وحتى أمس الاثنين، لم يكن معروفا أنه تم إرسال صواريخ مارتليت إلى أوكرانيا للمساعدة في تأمين المجال الجوي للبلاد ضد الطائرات الروسية وطائرات الهليكوبتر وطائرات الاستطلاع بدون طيار. ولم يذكر المسؤولون البريطانيون، الذين أعلنوا إرسال شحنات دعم لأوكرانيا، اسم السلاح.





وقال مصدر دفاعي كبير إن صواريخ مارتليت تم تسليمها ضمن "حزمة الدفاع الجوي" البريطانية، مضيفا: "الصواريخ قابلة للتبديل مع منصة الإطلاق، وصواريخ مارتليت هي الأفضل بالنسبة للطائرات المسيرة".

وقال مصدر في صناعة الدفاع عند فحص اللقطات إن مارتليت سلاح صغير الحجم وأكثر إحكاما وعالي الدقة ومصمم لإخراج الأهداف سريعة الحركة، وهو الأفضل ضد الطائرات النفاثة والمروحيات، ومن الممكن إطلاقه ضد القوارب والطائرات بدون طيار.

تحية من المظليين الأوكرانيين

وكتب جندي أوكراني -على تويتر- "هذه تحية من المظليين الأوكرانيين إلى بوريس جونسون. شكرا لك يا بريطانيا. نستخدم دعم حلفائنا بشكل فعال، نطلب إرسال المزيد منه من أجل حريتنا وحريتكم".

وحذرت مصادر غربية من أن روسيا تحاول مضاعفة قوتها في منطقة دونباس وأن عشرات الوحدات تتحرك بالفعل أو تنتظر الأمر بالتحرك. وقالت مصادر أخرى إن الغرب يجب أن يتحرك الآن لمنح أوكرانيا المزيد من الأسلحة الفتاكة في حين يعيد الروس تجهيز وحداتهم وتجديدها.

وقالت تايمز إن معركة المجال الجوي تُعتبر أهم جبهة في الحرب من قبل القوات الجوية الأوكرانية. وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، أمس الاثنين إن سلوفاكيا تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" (MiG-29) سوفياتية الصنع إذا أمكن ترتيب حماية بديلة لمجالها الجوي.

وقدمت الدول الغربية مجموعة متنوعة من الأسلحة، لكن المناقشات السابقة حول توفير هذه الطائرات، التي تستخدمها بولندا وبلغاريا أيضا، قد توقفت لأن الخطط كانت محفوفة بالمخاطر للغاية في زيادة التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.