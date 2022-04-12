حصل المعارض المصري البارز علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية، وفق ما أعلنت أسرته أمس الاثنين، علما بأنه يقضي حكما بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقالت عائلة عبد الفتاح إنه وشقيقتيه منى وسناء حصلوا على الجنسية البريطانية من خلال والدتهم الدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في العاصمة لندن (في مايو/أيار 1956) .

وأضافت الأسرة أنها طلبت جواز سفر بريطانيا لعبد الفتاح ليكون مخرجا له من محنته "المستحيلة" في إشارة لإمكانية إطلاق سراحه بعد هذا التطور.

ويعد عبد الفتاح (40 عاما) أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وكان من أبرز وجوه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها بالسلطة، علما بأن الناشط سجن عدة مرات في عهد مبارك.

كما يعد عبد الفتاح معارضا بارزا لحكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتم القبض عليه عام 2013 وحوكم العام التالي بتهمة التجمهر والاحتجاج ليتلقى حكما بالسجن 5 سنوات مع الخضوع لرقابة الشرطة 5 سنوات أخرى.

محكمة طوارئ

وبعد أشهر من إطلاقه عام 2019، أعادت السلطات القبض على هذا الناشط، ليظل رهن الحبس الاحتياطي لنحو عامين، ثم عرضته السلطات على محكمة طوارئ قررت حبسه 5 سنوات أخرى بالتهمة التي شاع توجيهها لمعارضي السلطة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقبل 10 أيام بدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وعلى انتهاكات قال إنه يتعرض لها في سجنه، بينما تقول أسرته إنه محتجز في زنزانة لا تصلها أشعة الشمس منذ عامين ونصف العام، ومحروم من الكتب والتريض، وذلك بعد إدانته في محاكمة "غير عادلة". كما تقول أيضا إنه عانى من سوء المعاملة وشهد انتهاكات أسوأ ضد زملائه السجناء.

ولم تعلق السلطات على ذلك، لكنها سبق أن نفت الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون، ودافعت عن الأحكام القضائية ضد الانتقادات الأجنبية، بما فيها تلك المتعلقة بإدانة عبد الفتاح. ويقول السيسي، الذي تولى الرئاسة عام 2014، إن الأمن والاستقرار لهما أهمية قصوى وينفي وجود سجناء سياسيين في البلاد.

وتقول أسرة عبد الفتاح، وهي ذات تاريخ في النشاط والنضال السياسي، إنها لم تستكشف خيار الحصول على الجنسية البريطانية حتى 2019 عندما "اضطرتنا الظروف لإطلاق خيالنا ومحاولة التفكير في أي وسيلة قد تبدو مستحيلة للخروج من سجون السيسي التي ترفض إطلاق سراح أسرتنا، وبالأخص سراح علاء".

مواطن بريطاني

وفي بيان موقع باسم شقيقتيه منى وسناء، قالت الأسرة إنه بصفته مواطنا بريطانيا، يطالب عبد الفتاح بزيارات قنصلية بريطانية في محبسه والتواصل مع محامين في بريطانيا حتى يتمكنوا من "اتخاذ الإجراءات أمام القضاء البريطاني الخاصة بما تعرض له من انتهاكات وبكافة الجرائم ضد الانسانية على مدار سنين حبسه".

وقال البريطاني دانييل فورنر، أحد محاميي الأسرة، لـ أسوشيتد برس "هذا مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني، وفي ظروف مروعة، لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير السلمي وتكوين الجمعيات". وبدوره، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إنه تم طلب زيارة قنصلية لمواطن بريطاني، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد شهدت الكثير من منشورات الترحيب بهذه الخطوة والإعراب عن تفهّم دوافعها، ولم يخل الأمر من رأي آخر ناقد لعبد الفتاح ولحصوله على الجنسية البريطانية.

انا اشعر بألم كبير لاجل #ايمن_هدهود اختفاء ثم مستشفي امراض عقلية ثم موت

اشعر بالم لاجل #علاء_عبد_الفتاح لانه بعد سنوات سجن قررياخذ جنسية اخرى ليخرج للحرية

لماذا اصبحت بلادنا بتلك القسوة علينا

هل احتكروا الوطنية وما دونهم خائن #رانيا — رانيا العسال(rania alassal) (@anarana21) April 12, 2022

أسوشيتدبرس: أسرة الناشط علاء عبد الفتاح تقول أنه تمكن من الحصول على الجنسية البريطانية عن طريق والدته الأستاذة الجامعية ، في خطوة تمهد لإطلاق سراحه من السجون المصرية، مقابل تخليه عن الجنسية المصرية.

أصبحت الجنسية المصرية ـ في نظر العالم ـ عائقا يحول دون الحرية والعدالة والكرامة ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 11, 2022

السلطات البريطانية تمنح علاء عبد الفتاح جواز سفر بريطاني. الخطوة التالية ان النظام كالعادة هايطرح انه يفرج عن علاء مقابل تنازله عن الجنسية المصرية زي ما تم في حالات مشابهة.#ربح_البيع — Islam Lotfy (@Islam_lotfy) April 11, 2022

#علاء_عبدالفتاح يكتسب الجنسية البريطانية ومحاميه البريطاني يطالب بالافراج عنه، بينما السلطات المصرية تعرقل زيارة الدبلوماسيين البريطانيين له في السجن حيث يدخل اضرابه عن الطعام يومه العاشر ..

الحرية لعلاء وألوف الأبرياء الأسري في سجون مصرhttps://t.co/F11k40Gz2J — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) April 11, 2022

🛑 منى سيف عن إضراب شقيقها علاء عبد الفتاح: 8 سنين من الظلم والمرمطة.. معرفناش نخرجه بصفته مصري مضطرين نضغط لخروجه كبريطاني 🛑 منى: أكتر من ٣ سنين مستحمل عزلة تامة وحرمان من كل حاجة ممنوع حتى يبقى عنده ساعة أو وعي بالوقت.. أكتر من ٣ سنين مقراش كتاب https://t.co/Gomn3sDXCq — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) April 11, 2022

منح الجنسية الإنجليزية للسجين علاء عبد الفتاح التفاف على القانون للخروج به من السجن واضح أنه له دور اترسم له فى المرحلة القادمة لسيناريو جديد فيه محاولة جديدة لهدم البلد الوحيدة اللى نجت من الخراب العربي بيفكرنى بمحاولات امريكا المتتابعة والمثابرة لتخريج ايمن نور من السجن ٢٠١٠ — Nany _ Selim2 (@selim_nany) April 12, 2022

لما الانجليز يدوا علاء عبد الفتاح المحبوس بموجب حكم قضائي للمحاكم المصرية فده دليل علي إيه أولا إنه خائن وإن بريطانيا بتحمي اللي بيخون وطنه مصر. — Ahdab 🇪🇬 (@happydaruich) April 12, 2022

الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا

طيب فكر كده تروح السفارة البريطانية تاخد تاشيرة زيارة او سياحة وشوف المعاملة شكلها ايه ونتيجة المقابلة ايه؟ لكن مع المجرمين اللي اسمهم نشطاء علاء واسراء مثلا بياخدوا الجنسية مش التأشيرة

تعرف انهم في مصلحة مشتركة اشبه بتبادل الجواسيس بين الدول — بروفيسور علي محمود شعيب (@GoldenEgypt6) April 12, 2022